Nachdem in der Vorwoche der NÖ Landesmeister im Mixed Volleyball geholt wurde, gewannen die Hochneukirchner auch das Topspiel in der Mixed Liga Süd gegen Titelfavorit Bad Erlach. In einem heiß umkämpften Match siegten die Heimischen dann doch verdient mit 3 : 1.

Damit bleibt der Kampf um den Meister in Volleyball Mixed Liga Süd weiter spannend.

Gerhard Berger