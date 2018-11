Vanessa Winkler ist mit ihrem „New Wonderboy“ ein erfolgreiches Gespann. Die Westernreiterin aus Krumau konnte ihren EM-Titel aus dem Vorjahr bei den Young Riders zwar nicht ganz verteidigen, aber auch der zweite Platz reichte, um sie zur NÖ-Nachwuchssportlerin im August zu küren.

Ein wenig hadert die 19-jährige Austro-Meisterin mit den Bedingungen bei den „European Championship of American Quarter Horses“ in Kreuth (Deutschland): „Wegen des folgenden Bewerbs standen in der Halle bereits Kühe, und das hat meinen Wunderknaben doch irritiert.“ Winkler hat neben Silber in ihrer Spezialdisziplin „Western Riding“ aber noch jeweils Rang vier im „Trail Open“ und „Trail Youth“ geholt. Insgesamt waren Reiter aus 15 Nationen (300 Pferde) am Start.

Drei Besonderheiten heben die Leistung Winklers hervor. Einerseits findet sie neben ihrem Beruf nicht viel Zeit für den Reitsport, andererseits arbeitet sie ohne Trainer. „Ich habe meinem Pferd alles nach Videos im Internet sowie Studium der anderen Reiter selbst beigebracht“, erzählt die Waldviertlerin. Und drittens ist da noch ihr Pferd! Das war nach einem Unfall wegen einer Fußverletzung aussortiert worden. „Es hat geheißen, dass es für eine EM nicht mehr fit genug wäre“, war dieses Fehlurteil ein Glücksfall für die Pferdeflüsterin. „Andernfalls wäre der jetzt zwölfjährige Wallach unerschwinglich gewesen“, lacht Winkler, die vor allem von ihrer Mutter, einer ehemaligen Springreiterin, unterstützt wird.