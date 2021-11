Andreas Ernhofer: Soldat mit Rollstuhl und Badehaube

Um 7.30 Uhr ist Standeskontrolle. Andreas Ernhofer meldet sich im Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt zum Dienst. Auf seinem Trainingsanzug prangt das Logo des Österreichischen Bundesheeres. Ernhofer ist Heeresportler. Ein querschnittsgelähmter Heeressportler. Als einer von 20 Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung ist er beim Bundesheer angestellt. „Mega geil“ findet der Schwimmer das, „sonst hätte ich keine Chance gehabt, Profisportler zu werden.“

Seit einem Badeunfall im Jahr 2014 sitzt der heute 24-Jährige im Rollstuhl. Und erst vor wenigen Tagen wurde er zum niederösterreichischen „Versehrtensportler des Jahres 2021“ gewählt. Jeden Tag fährt Ernhofer von Deutsch-Wagram mit dem Auto in die Südstadt. In seinem Heimatort ist der Sportler auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wo er als stellvertretender Leiter des Verwaltungsdienstes arbeitet.

Mit kraftvollen Zügen schwimmt der Deutsch-Wagramer neuen Wettbewerben entgegen. Jonatan Gerstbach

Für den Militärdienst untauglich und trotzdem Heeressportler? Eine reguläre militärische Ausbildung sei für Behindertensportler nicht möglich, sagt der Kommandant des Heeressportzentrums, Oberst Christian Krammer. Den Beitrag zur Landesverteidigung sieht er genauso groß wie jenen der Athletinnen und Athleten ohne Behinderung: „Bei Sportveranstaltungen vertreten sie die Republik Österreich positiv und sorgen für einen Imagegewinn des Bundesheeres.“

Spitzensport wird beim Bundesheer schon jahrzehntelang gefördert, Behindertensport erst seit Kurzem. 2016 schuf das Verteidigungsministerium die Möglichkeit, Sportler mit Behinderung als Vertragsbedienstete anzustellen. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach strengen Leistungskriterien. Ernhofer ist seit August 2019 dabei, sein Vertrag vorerst auf vier Jahre befristet.

Bis 16.30 Uhr dauert ein normaler Trainingstag, der Ablauf wird strikt vorgegeben. Die Zeit von zehn bis zwölf Uhr verbringt er im Wasser, am Nachmittag stehen Krafttraining und Therapieeinheiten am Programm. Heute sind weder Trainer noch Trainingspartner anwesend, Ernhofer ist auf sich allein gestellt. Vor dem Start wirft er einen schnellen Blick aufs Handy, um sich den Trainingsplan einzuprägen. „Soll ich es aufschreiben oder merke ich es mir?“, scherzt der Weinviertler.

Aktuell lassen sich bei der Standeskontrolle die Heeressportler ohne und mit Behinderung leicht auseinanderhalten: Ordentliche Militärpersonen dürfen Uniform tragen. Die anderen kommen im Trainingsanzug. Dieser Unterschied fällt nun, auch für Andreas Ernhofer. Im Sommer 2021 wurde eine neue Regelung geschaffen, die es auch Behindertensportlern erlaubt, als Militärpersonen auf Zeit zu dienen. Ernhofer findet es „super cool“, dass er sich mit 1. November Gefreiter nennen darf.

Ziel: Medaille bei den Paralympics 2024

Nachdem er sich am Beckenrand aufgewärmt hat, zieht sich Ernhofer Schwimmbrille und Badehaube über und hievt sich aus dem Rollstuhl auf den Startsockel. „Ich hasse das Reinklettern“, sagt der Heeressportler mit einem Schmunzeln auf den Lippen und lässt sich ins Wasser fallen. 50 Meter Brust sind seine Paradedisziplin, hier stehen bereits zwei Bronzemedaillen bei Europameisterschaften und ein achter Platz bei den jüngsten Paralympics in Tokio zu Buche.

Mit der Teilnahme an den Spielen „habe ich mir einen Traum erfüllt“, strahlt Ernhofer. Nach seinem Unfall begann er mit Rollstuhl-Rugby, später entdeckte er das Schwimmen für sich: „Dieser Sport ist super für mich. Zumindest einmal pro Tag komme ich aus dem Rollstuhl heraus!“ Über seine Behinderung spricht der Paraschwimmer sehr offen, mit seiner Erfolgsgeschichte nach der Diagnose möchte er Menschen in ähnlicher Lage motivieren.

Ernhofer sieht es als Ehre an, den Sportlern ohne Behinderung nun völlig gleichgestellt zu sein. Die größten Vorteile an der Beschäftigung beim Bundesheer sind für ihn die soziale und die finanzielle Absicherung. Sein nächstes Ziel sind die Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Bis dahin wird Andreas Ernhofer pünktlich zur Standeskontrolle erscheinen, seit Allerheiligen allerdings in Uniform.