Ausnahme ist ein Europacup-Duell zweier Teams aus dem von der Coronavirus-Pandemie noch nicht ganz so hart getroffenen russischen Verband. Betroffen von den Verschiebungen ist das vom 14. bis 17. Mai in Baden angesetzt gewesene Continental-Cup-Turnier.

In dieser vorletzten Stufe der zweiten Schiene der Olympia-Qualifikation ist Österreich eines der Gastgeberländer. Für die ÖVV-Teams ist es angesichts schlechter Aussichten über die Weltrangliste die realistischste Chance auf ein Tokio-Ticket. Neben diesem Beach-Event sind im Volleyball alle anderen Partien in der Endphase der Europacup-Saison sowie die Konkurrenzen der Golden und Silver League für Nationalteams unbestimmt verschoben.

Der Internationale Volleyball-Verband (FIVB) hat indes die Nations League im Hallen-Volleyball auf die Zeit nach den Olympischen Spielen terminlich verlegt. Diese sollen am 9. August enden. Auf der World Tour der Beach-Volleyballer sind das 4*-Turnier in Itapema in Brasilien und das 3*-Event in Jurmala in Lettland die nächsten angesetzten Turniere - beide sollen ab 6. Mai stattfinden.