Volleyball St. Pöltnerinnen holen auch NÖ Cup

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

NÖ-Handballpräsident Johannes Hammer, Gemeinderat Florian Krumböck (hinten v. l.), Sportstadtrat Heinz Hauptmann und NÖ Union-Präsident Raimund Hager übergaben Medaillen und Pokal. Foto: Claus Stumpfer

Werbung

I m letzten Spiel von Manuel Leitgeb als Coach gelang den USP-Ladys mit einem 3:1-Finalsieg über Sokol das dritte Double in Folge. Blitzstart in den ersten zwei Sätzen legte die Weichen. Neo-Schiedsrichter Kirkovics stand am Ende gleich im Kreuzfeuer.