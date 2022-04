URW Waldviertel: Am Ziel aller Träume …

Werbung

Die Finalserie der Austrian Volley League war eine Machtdemonstration: Die URW Waldviertel fertigte den dreifachen Champion Aich/Dob aus Kärnten in der „Best of 7“-Serie 4:0 ab und krönte sich Sonntagabend mit einem 3:1-Auswärtserfolg erstmals zum österreichischen Meister. „Ein Wahnsinn“, rang der sonst so wortgewaltige Manager Werner Hahn nach dem Schlusspfiff mit den Tränen. „Auf das habe ich 37 Jahre lang hingearbeitet …“

Damals war Hahn gerade 15 Jahre alt, steckte der Verein in den Kinderschuhen. Vom idyllischen Arbesbach im Waldviertler Hochland aus nahm das Volleyball-Märchen Ende der 1970er-Jahre seinen Lauf. Eine Jux-Partie, die sich ab und zu zum Volleyballspielen traf, stand ganz am Anfang. Dann übernahm eine gewisse Silvia Atteneder den Verein als Obfrau, schuf Rahmenbedingungen, die den Verein von der Landesliga in die höchste Spielklasse brachten und aktuell zum österreichischen Meister machten.

Wir wurden von vielen Seiten belächelt – jetzt sind wir österreichischer Meister URW-Obfrau Silvia Atteneder

Atteneder ging die Hallenproblematik an – die Spielstätten in Arbesbach, später in Groß Gerungs wurden zu klein – erwirkte „trotz politischer Widerstände“ einen Umbau der Zwettler Sporthalle, sodass der Verein in die Bezirkshauptstadt übersiedelte. Der Name wurde auf „URW Waldviertel“ geändert. Im Sommer 2020 zog sich Atteneder als Obfrau zurück, übernahmen Peter Kirchmayr und Werner Hahn an vorderster Front. Am Ende des Traums stand immer der Gewinn der Meisterschaft.

Jetzt sind die Waldviertler Double-Gewinner, feierten heuer auch den Cup-Titel. Sonntagabend fieberte Langzeit-Obfrau Silvia Atteneder auf der Tribüne mit: „Schon bei der Hinfahrt wusste ich, dass wir den Meistertitel holen.“ Dementsprechend emotional gefasst verfolgte sie die Szenen rund um den Matchball. Dass sie nicht mehr in der ersten Reihe steht, stört sie nicht. Der Kreis hätte sich für sie in sportlicher Hinsicht mit dem Meistertitel nun geschlossen. „Wir wurden von vielen Seiten belächelt – jetzt sind wir österreichischer Meister.“

Nach der Meisterfeier verabschieden sich die Akteure in den Urlaub. Dann geht’s darum, für die nächste Saison eine schlagkräftige Truppe zu stellen. Die „Nordmänner“ wollen in die Champions League, das nächste Erfolgskapitel schreiben.