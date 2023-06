Volleyball-Doppel in Schwechat

Am Mittwoch lädt der ÖVV zur zweiten Doppel-Veranstaltung im Rahmen der CEV European Silver League 2023. Im Multiversum Schwechat trifft zunächst die Herren-Nationalmannschaft auf Georgien (17 Uhr), will in ihrem letzten Gruppenspiel Platz zwei hinter Ungarn und damit den Halbfinal-Einzug fixieren. Die ÖVV-Frauen empfangen im Anschluss Estland (20.15 Uhr). Das Team von Headcoach Roland Schwab will sich für die Auswärtsniederlage revanchieren. Mit drei Siegen aus vier Spielen sind die Österreicherinnen Tabellenzweiter und somit nicht nur aufgrund der Veranstalterrolle beim Final Four am 24. und 25. Juni im Raiffeisen Sportpark Graz dabei.

Die ÖVV-Herren gewannen in Georgien souverän in drei Sätzen (25:16, 25:17, 25:15), sind deshalb gegen das Schlusslicht im Pool B zu favorisieren. Georgien hat rechnerisch noch die Chance aufs Halbfinale, braucht dazu einen Erfolg in Schwechat und am Samstag zumindest ein 3:2 über Gruppensieger Ungarn. Noch steht der Tabellenletzte allerdings ohne Satzgewinn da. „Unser einziges Ziel ist, mit einem souveränen Sieg Platz zwei endgültig abzusichern“, stellt ÖVV-Headcoach Radovan Gacic klar. Und Libero Jakob Kitzinger bekräftigt: „Wir wollen diesen Pflichtsieg zu Hause vor unserem Publikum unbedingt!“ Sollte das junge österreichische Team – die arrivierten Stammkräfte bis auf Max Thaller pausieren diese Saison – den Erwartungen gerecht werden, will der ÖVV das Halbfinale am 24. Juni im Rahmen des Damen-Final Four nach Graz holen. Gegner wäre entweder Lettland oder Zypern.

Estland als Final Four-Härtetest

Das Damen-Nationalteam ist mit drei Siegen absolut im Soll. „Dank des 3:1 am Samstag in Lettland haben wir das erste Etappenziel erreicht, uns auch sportlich für Graz qualifiziert. Lettland hat wirklich um seine letzte Chance gekämpft, aber wir haben dagegengehalten und bewiesen, dass wir besser sind“, erklärt Headcoach und ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab. Der 39-Jährige traut seinen Spielerinnen am Mittwoch in Schwechat einen Heimsieg über Estland absolut zu. „Monika Chrtianska und Tamina Huber sind – anders als noch auswärts – dabei, das Team hat sich in den beiden Partien gegen Lettland weiterentwickelt. Ich bin daher überzeugt, dass wir besser in Schuss sind als noch vor zwei Wochen“, erläutert Schwab, der in Estland einen echten Härtetest fürs Final Four sieht: „Mit Portugal oder Montenegro werden wir im Halbfinale in Graz auf ein Team treffen, das zumindest auf dem Level von Estland ist.“