Zum Auftakt der sechsteiligen Serie in der Königsdisziplin geht am Wochenende im schweizerischen Villars der erste internationale Vergleich der vorolympischen Saison über die Bühne.

Pilz geht als Weltcup-Titelverteidigerin natürlich mit großen Ambitionen an den Start. "Ich habe eine sehr gute Vorbereitung gehabt und bin hochmotiviert für die Vorstieg-Weltcups. Die Zielsetzung lautet dort weiter zu machen, wo ich 2018 aufgehört habe", betonte die Niederösterreicherin, die wie Schubert im Hinblick auf die Olympia-Vorbereitung auch im Speed an den Start gehen wird.

Schubert, der bei der Vorjahres-WM in Innsbruck im Olympiaformat Kombination ebenfalls Gold geholt hatte, brennt bereits auf das erste Kräftemessen mit der Konkurrenz. "Ich fühle mich bereit und freue mich, dass es losgeht", betonte der Tiroler. Sein Fokus liegt aber auch schon auf der WM im August in Japan, wo die ersten Olympiatickets vergeben werden. "Mein Fokus liegt auf der WM in Hachioji, und es geht darum, dort bestmöglichst vorbereitet zu sein", so Schubert.