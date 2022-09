Wichtige Informationen für Läufer

Gibt es eine Kleiderabgabe/einen Kleidertransport?

Der Kleidertransport erfolgt mit Bussen, die im unmittelbaren Startbereich positioniert sind und entsprechend Ihrem Bewerb und Ihrer Startnummer gekennzeichnet sind. Bitte bei der Abgabe und Rücknahme Startnummer bereithalten. Abgabe ab einer Stunde vor Beginn der Laufveranstaltung, bis spätestens zehn Minuten vor dem Start. Im Zielbereich sind die Kleiderbusse direkt neben den Messehallen positioniert – bitte folgen Sie der Beschilderung! Es wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich die vom Veranstalter ausgegebenen Kleidersäcke, mit Nummer und Name versehen, transportiert werden. Eine Haftung für abhandengekommene Gegenstände wird nicht übernommen, das gilt auch für ab-gegebene Kleidersäcke bzw. darin enthaltene Wertgegenstände.

Wo finde ich im Ziel die Kleiderbusse?

Die nummerierten Kleiderbusse stehen in unmittelbarer Zielnähe, direkt vor dem Eingang zur WACHAUmarathon-EXPO bei der Messe Krems.

Gibt es Pacemaker im Rahmen des WACHAUmarathon?

Running Coaches powered by SPORT-aktiv und Wiener Städtische, ausgestattet von Salomon, führen die Teilnehmer des Halbmarathons und des Marathons zu den gewünschten Endzeiten. Angeboten werden für den Halbmarathon 1:29:59 Std. (4:15 min/km), 1:44:59 Std. (4:58 min/km), 1:59:59 Std. (5:41 min/km), 2:14:59 Std. (6:24 min/km), 2:29:59 Std. (7:06 min/km) und für den Marathon 3:29:59 Std. (4:59 min/km), 3:59:59 (5:41 min/km) und 4:29:59 Std. (6:24 min/km). So muss man sich nicht selbst um das richtige Tempo kümmern, sondern kann sich ganz dem läuferischen Genuss des Weltkulturerbes hingeben.

Gibt es beim Halbmarathon-Start in Spitz Blöcke für Teilnehmer?

Ja, folgende Blockeinteilung ist vorgesehen (bitte reihen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse entsprechend Ihrem Leistungsvermögen ein): Block 1 – Rot: unter 1:30, Block 2 – Schwarz: 1:30 bis 1:45, Block 3 – Blau: 1:45 bis 2:00, Block 4 – Grün: 2:00 bis 2:15, Block 5 – Orange: 2:15 bis 2:30, Block 6 – Lila: über 2:30, Block 7 – Magenta: Nordic Walking

Sind alle Kilometer entlang der Strecke angezeigt?

Die Strecke ist mit Pfeilen markiert und jeder Kilometer mit Kilometertafel angezeigt. Jede Distanz hat ihre eigenen Kilometertafeln, die Farben der Kilometertafeln entsprechen jeweils der Farbe der Startnummer: Marathon (M) – grün, Halbmarathon (H) – blau, Viertelmarathon (V) – orange. Rote Hinweisschilder „Verpflegungsstation in 100 m“ weisen auf eine unmittelbar bevorstehende Labestelle hin.

Bis wann muss ich im Ziel sein und welche Möglichkeiten habe ich, ins Ziel zu kommen, wenn ich das Rennen abbrechen muss?

Offizieller Zielschluss des WACHAUmarathon ist 15.30 Uhr. Für Läufer, die das Rennen aufgeben, gilt: Hinter dem letzten Läufer wird ein Bus als Schlussfahrzeug fahren, das all jene aufnimmt, die das Rennen vorzeitig beenden müssen. Offizieller Zielschluss des Halbmarathons und Nordic-Walking-Halbmarathons ist um 14 Uhr. Alle TeilnehmerInnen, die den Kontrollpunkt am Stadtpark Krems nach 13.45 Uhr passieren, werden direkt ins Ziel (ohne Schleife durch Krems) geleitet und mit 19,2 Kilometern gewertet.

Wo finde ich Duschen und Umkleiden im Zielbereich?

Direkt in der Messehalle 2 wird provisorisch ein Umkleidebereich, getrennt für Damen und Herren, jedoch ohne Duschmöglichkeit, eingerichtet. Komfortablere Umkleide- sowie Duschmöglichkeiten finden Sie in ca. fünfminütiger Entfernung in der Kremser Sporthalle bzw. in der unmittelbar angrenzenden Badearena, die von den Teilnehmern mit dem im Gutscheinheft des Startersackerls beiliegenden Voucher kostenlos zu benutzen sind (Sauna nur gegen Aufpreis).

Ich habe etwas verloren – an wen kann ich mich wenden?

Gefundene Gegenstände werden zum LOST&FOUND (direkt neben dem Infostand bei der EXPO) gebracht.