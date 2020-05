Admira-Maskottchen Wacki und die NÖN laden zum großen Malwettbewerb ein. Du bist zwischen fünf und zwölf Jahren und zeichnest gerne? Dann schick uns deine Zeichnung an sport.moedling@noen.at. Male Wacki beim Torjubel in der Südstadt oder beim Fußballspielen mit seinen Freunden. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mit etwas Glück kannst du ein Match der Admira an der Seite von Wacki hautnah miterleben oder einen Admira-Spieler persönlich kennenlernen. Einsendeschluss ist der 20. Mai.

Eine Wacki-Zeichenvorlage findest du unter https://flyeralarmadmira.at/wp-content/uploads/2020/04/wacki_flyer1920_1.pdf. Als Inspiration hat die NÖN-Redaktion ein paar der bisher eingesendeten Zeichnungen herausgesucht.