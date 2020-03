Zu den bekanntesten Weitraern zählt mittlerweile Christoph Seidl (33). Als Opernsänger ist er gerade am Gärtnerplatztheater in München tätig. Am 20. März will er einen Liederabend in seiner Heimatstadt geben.

„Ich bin seit vier Jahren in München und werde im Juli ans Aalto-Theater nach Essen wechseln“, gibt Seidl bekannt. „Es ist Zeit für neue Ufer.“ Bis es aber soweit ist, gehört er dem Münchner Ensemble an und singt mit seiner ausdrucksvollen Bass-Stimme den Saresto in der Zauberflöte, den Korntur in Giovanni oder den König von Ägypten in Aida.

Gesundes Naturell schützt die Stimme

Aufführungen stehen fast täglich an, dazu kommen natürlich auch Proben. „Natürlich muss man da auf seine Stimme aufpassen. Aber mehr als Händewaschen gibt es bei mir nicht. Ich halte mich an mein gesundes Waldviertler Naturell und versuche, nicht hypochondrisch zu sein“, meint Seidl.

Der Großteil der Rollen, die er gerade singt, würden ihm großen Spaß bereiten. „Es gibt nur wenige, die nicht so natürlich in der Stimme sind.“

Auf seine neue Wirkungsstätte in Essen freut sich Seidl schon sehr. „In München gab es viele Wiederaufnahmen. In Essen starte ich mit einer Premiere. Das ist natürlich eine größere Herausforderung“, so Seidl. Für die „Hochzeit des Figaro“ von Mozart, die Premiere findet im Mai statt, ist Seidl bis zu seinem Fix-Vertrag als Gastsänger in Essen engagiert.

Dass Seidl von Deutschland nach Österreich wechseln könnte, will der bekannte Opernsänger nicht ausschließen: „Eventuell gehe ich als freischaffender Künstler nach Österreich. Aber das wird sicherlich noch mindestens zwei Jahre dauern.“

Seinem Konzertabend in Weitra sieht er mit großer Freude entgegen. „Der Konzertabend wird die Vorpremiere für den Auftritt in München. Das Ausprobieren vor einem Publikum, das mich kennt, ist etwas ganz besonderes. Außerdem treffe ich wieder Freunde und kann Zeit mit meiner Familie verbringen“, so Seidl. Gemeinsam mit dem Pianisten Oleg Ptashnikov am Klavier bringt Christoph Seidl den Schubert Zyklus „Die schöne Müllerin“.

Auftritt vor Familie und Freunden beflügelt

„Wir freuen uns, wenn heimische Künstler erfolgreich sind und dann auch Heimspiele bestreiten. Da haben wir neben Christoph Seidl auch Thomas Faulhammer. Das sind natürlich auch Werbeträger“, meint VP-Bürgermeister Patrick Layr, der Christoph Seidl seit seiner Jugendzeit kennt.

Karten im Tourismusbüro Weitra unter 02852/5006-50.