Wichtiger Schritt für St. Pöltens Basketballer

Werbung

Dabei hätte das Spiel gegen die Steirer gar nicht schlechter beginnen können: 0:7 nach 45 Sekunden. Die Niederösterreicher, erneut ohne Holton, dafür wieder mit Jalalpoor, steckten die kalte Dusche aber weg, lagen in Minute sechs mit 17:11 vorne. Fürstenfeld blieb aber in einem offenen ersten Viertel dran: 21:21.

Dukic, der den an der Wade angeschlagenen Ferguson in der Starting-Five vertrat, war in der ersten Halbzeit der überragende Spieler auf dem Feld: 16 Punkte, 4/4 Dreier. So lief der SKN im zweiten Abschnitt richtig heiß, vor allem Lewis mit elf Zählern (3/4 Dreier). Das Duo ebnete den Weg für einen 50:39-Pausenstand. Den hatte Robinson aus Sicht der Gäste noch mit einem sensationellen Buzzer-Beater von der Mittellinie geschönt.

Nach der Pause ratterte die Wurfquote auf beiden Seiten in den Keller. Der SKN erzielte in über sieben Minuten nur vier Punkte. Doch auch Fürstenfeld schwächelte und verlor die dritten zehn Minuten sogar noch mit 9:10. So ging St. Pölten mit einer Zwölf-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt und ließ nichts mehr anbrennen.

„Der Sieg war sehr wichtig. Was notwendig war, wurde erfüllt“

„Wir haben eine solide erste Halbzeit gespielt und das Tempo hochgehalten. In der zweiten Halbzeit sind wir etwas vom Gas gegangen. Vielleicht war es Müdigkeit, wir hatten drei Spiele in sechs Tagen“, fand SKN-Headcoach Mike Coffin. „Es war der erste Schritt in die Top sechs“, so Coffin mit Blick auf die letzte Partie des Grunddurchgangs am Samstag in Wien gegen die Timberwolves. „Der Sieg war sehr wichtig. Was notwendig war, wurde erfüllt“, resümierte der sportliche Leiter des SKN, Andreas Worenz.

Gmunden eine Nummer zu groß

Beim Nachtragsspiel in Gmunden musste sich der SKN unter der Woche mit 72:103 geschlagen geben. Im ersten Viertel lieferten die Gäste eine bärenstarke Leistung in der Offensive ab: 26:24. Allen voran Dukic glänzte mit drei verwandelten Dreipunktwürfen.

Der Gmundner 16:0-Lauf im zweiten Abschnitt bedeutete aber schon die frühe Vorentscheidung: 47:31. Nach der Pause trumpfte Lewis im Trikot der St. Pöltner auf und erzielte im dritten Viertel 13 seiner 16 Punkte. Der SKN hielt bei diesem Offensivfeuerwerk mit (25:27), ehe die letzten zehn Minuten wieder deutlich verloren wurden (9:22). Headcoach Coffin schickte schließlich noch die junge Garde aufs Feld und musste mit Holton und Jalalpoor (nicht spielberechtigt und angeschlagen) zwei Stammkräfte vorgeben. Mit Lewis war Angerbauer der beste SKN-Werfer. Seine 16 Zähler waren zugleich seine Karrierebestleistung in der Superliga.

„Wir waren im ersten und dritten Viertel sehr gut, haben die Qualität aber nicht über das ganze Spiel gehalten“, bilanzierte Coffin. Worenz: „Ich habe als Spieler und Trainer schon so oft in Gmunden gespielt. Es ist immer eine harte Geschichte.“

SKN ST. PÖLTEN - FÜRSTENFELD PANTHERS 77:67 (50:39). - SKN: Dukic 21, Mbemba 16, Lewis 15, Jalalpoor 14, Kaltenbrunner 4, Jagsch 3, Atasoy 2, Ferguson 2, Schnabl.

GMUNDEN SWANS - SKN ST. PÖLTEN 103:72 (24:26, 30:12, 27:25, 22:9). - SKN: Angerbauer 16, Lewis 16, Mbemba 13, Dukic 9, Ferguson 6, Kaltenbrunner 5, Atasoy 3, Jagsch 2, Schnabl 2, Gratz.