Der Bundesliga-Titel geht 2021 nach Wels, damit rechneten eigentlich alle Experten. Doch die Oberösterreicher stellten sich im Halbfinale gegen Salzburg selbst ein Bein. Vor dem Endspiel war damit plötzlich Wiener Neustadt, im Herbst zwischenzeitlich auf Tabellenrang sechs, in der Favoritenrolle. Die Cracks aus der Allzeit Getreuen sind auf nationaler Ebene in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, schoben sich in der Endtabelle des Grunddurchgangs noch auf Platz zwei nach vorne und schafften in der Vorschlussrunde gegen Stockerau souverän den Finaleinzug.

Nach Fehlstart Führung übernommen

Beim Finale (ausgerechnet) in Wels erwischten die Mozartstädter den besseren Start. Der Japaner Koyo Kanamitsu schlug Wiener Neustadts Felix Wetzel mit 3:1-Sätzen. Auf Position zwei sorgten die Salzburger für einen taktischen Poker. Francisco Sanchi, eigentlich Nummer drei des UTTC, verlor erwartungsgemäß gegen Wiener Neustadts Nummer eins Tomas Konecny mit 0:3. Es folgten zwei Schlüsselspiele: Zuerst besiegte Wiener Neustadts Nummer zwei Andy Pereira Salzbugs Nummer zwei Carlo Rossi überraschend klar mit 3:0.

Doppel ebnete Weg zum Meistertitel

Danach holte das Wiener Neustädter Doppel Konecny/Pereita einen etwas überraschenden Sieg gegen das Salzburger Top-Gespann Kanamitsu/Rossi (3:1-Sätze). Damit fehlten den Niederösterreicheren nur mehr zwei Sätze auf den Titelgewinn (bei einem Matchverhältnis von 3:3 zählt der Satzvergleich). Konecny holte im Top-Duell gegen Kanamitsu gleich den ersten Durchgang. Danach spielte die ehemalige Nummer eins der U21-Weltrangliste aber befreit auf. Der Japaner gewann mit 3:1, sank danach zu Boden. "Weltklasse", attestierte auch Wiener Neustadts Ersatzspieler Tarek Al-Samhoury: "Auf Felix lastet jetzt enormer Druck", hielt er im ORF-Interview fest.

Wetzel hält die Nerven im Zaum

Der 18-jährige Deutsche Wetzel, der demnächst auch den Österreichischen Pass bekommt, musste gegen Außenseiter Francisco Sanchi einen Satz holen. Die ersten beiden Sätze verliefen ausgeglichen. Wetzel hatte im ersten Durchgang bereits einen Satz-, beziehungsweise Meisterball. Doch Sanchi holte sich den Durchgang noch mit 12:10. Auch der zweite Satz ging in die Verlängerung, diesmal hatte aber Wiener Neustadt das bessere Ende und jubelte über den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, weil die Allzeit Getreue-Cracks nach Sätzen (12:9) uneinholbar vorne lagen. Wetzel holte sich schlussendlich auch das Match mit 3:1-Sätzen. Vier Minuten vor Mitternacht durften die Wiener Neustädter dann ihren Meistertanz aufführen, nach einem dramatischen Finalfight, der rund dreieinhalb Stunden dauerte.

"Es lebe Wiener Neustadt"

"Ich war ziemlich nervös", gestand Wetzel nach dem Sieg, bevor seine Mannschaftskollegen das ORF-Interview stürmten, den Teenager auf Händen davontrugen. "Ein Spieler, der kommen wird", applaudierte Trainer Martin Doppler, dass Wetzel seine Nerven im Griff hatte: "Ich kann die Tränen nicht verbergen", erinnert Doppler an den schwierigen Herbst: "Es war eine fantastische Partie. Es lebe Wiener Neustadt", jubelte der Coach, der versprach, dass Wetzel und Konecny auch 2021/22 in der Allzeit Getreue aufschlagen, dazu kommt eine neue "starke Nummer eins. Wir werden versuchen die Saison versuchen zu toppen, aber ich glaube, es wird schwierig."