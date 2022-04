Wiener Neustadts Traum vom Europacup-Sieg geplatzt

Werbung

Mit dem 3:2-Auswärtssieg in Carrara verschafften sich Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks eine ideale Ausgangsposition für das Europe Cup-Final-Rückspiel in der heimischen Remise. Die Italiener, nominell deutlich stärker aufgestellt, wollten sich für die Heimpleite revanchieren und sich den goldenen Henkelpokal sichern.

Dafür war ein Sieg im ersten Match fix eingeplant. Neustadts kroatische Nummer eins Frane Kojic forderte seinen Landsmann Andrei Gacina. "Gacina hat zuletzt einen Star Contender gewonnen, während Kojic dort in der ersten Quali-Runde verloren hat", schilderte Wiener Neustadt-Obmann Franz Gernjak den vermeintlichen Klassenunterschied.

Kojic startet mit Sensation

Kojic startete gut in den ersten Durchgang, führte mit 5:4, ehe der Faden riss. Gacina sieben Punkte in Folge machte - 0:1. Im zweiten Satz kämpfte sich Kojic zurück und schaffte nach anfänglichen Rückstand tatsächlich den Ausgleich. Danach spielte sich der Wiener Neustädter in einen wahren Rausch, auch wenn Gacina gegen Ende noch verkürzen konnte, ging der dritte Durchgang an die Heim-Mannschaft.

Satz vier verlief dramatisch. Kojic wehrte drei Satzbälle ab, ehe er selber seinen ersten Matchball bekam, diesen aber nicht verwertete. Gacina gewann 15:13, es ging in den Golden Set. Dort dominierte Kojic von Beginn weg, gewann 6:2, 3:2 in Sätzen und holte damit die erste Partie nach Wiener Neustadt. Es war Kojics erster Sieg gegen die kroatische Nummer eins Gacina.

Wetzel verpasst Überraschung

Ähnlich hoch favorisiert war der italienische Routinier Mihai Bobocica gegen Wiener Neustadt-Youngster Felix Wetzel. Doch auch der Bayer lieferte einen aufopferungsvollen Kampf. Bobocica dominierte lange Zeit den ersten Satz. Wetzel wehrte bei 7:10 drei Satzbälle ab, um den Durchgang dann doch noch abzugeben.

Der Bayer im blauen Wiener Neustadt-Dress war in Satz zwei ungefährdet, holte ihn mit 11:6. Auf Augenhöhe verlief der dritte Durchgang, erneut ging es in die Verlängerung, erneut behielt Bobocica knapp die Oberhand (13:11). Damit war Wetzels Gegenwehr gebrochen. Carrara meldete sich im Europacup-Finale zurück.

Konecny unterliegt Ex-Linzer Pistej

Beim Spielstand von 1:1 sollte das Match zwischen Tomas Konecny und dem Ex-Linzer Lubomir Pistej die Richtung für den weiteren Verlauf des Abends weisen. Pistej hatte im Hinspiel gegen Wetzel und Kojic verloren. Für diese Schmach wollte sich der Weltranglisten-68. rächen. "In Italien hat er uns nicht einmal die Hand gegeben, weil er so angefressen war", erinnert sich Gernjak.

Doch in Wiener Neustadt zeigte der Slowake sein wahres Gesicht. Die ersten beiden Sätze waren hart umkämpft. Pistej stellte mit 11:9 auf 1:0, Konecny mit mit 11:9 auf 1:1. Danach legte Pistej noch einmal zu, Konecny wirkte nun überfordert. Pistej holte die nächsten Durchgänge mit 11:4 und 11:5. Carrara führte mit 2:1. Damit war Kojic gegen Bobocica zum Siegen verdammt, andernfalls würde der Europapokal nach Italien gehen.

Dramatisches Ende im Thriller-Match

Kojic gewann den ersten Durchgang. Im zweiten Satz vergab der Kroate einen Satzball, Bobocica machte drei Punkte in Folge und stellte auf 1:1. Danach wurde es immer dramatischer. Kojic wehrte drei Satzbälle ab, bevor er den dritten Satz noch auf die Seite von Wiener Neustadt zog. Ein Nackenschlag, den Bobocica allerdings perfekt wegsteckte und das Match in den Entscheidungssatz brachte. Dort legte Kojic vor (3:1).

Dann gab es einen Stich im rechten Oberarm. Bobocica machte drei Punkte in Folge, bevor Kojic eine medizinische Auszeit nahm. Mit einem tiefgekühlten Flaschenbier unterm Arm versuchte Kojic die Blockade zu lösen. Es schien zu gelingen. Kojic erspielte sich bei 5:4 den ersten Matchball. Doch das Wellenbad der Gefühle hatte noch nicht die letzte Wende genommen. Bobocica machte mit zwei Punkten in Folge das Match zu und Carrara zum Europacup-Sieger.

Gernjak gab sich am Ende als fairer Verlierer: "Gratulation an Carrara. Wiener Neustadt wird aufstehen und nächstes Jahr wieder angreifen - in der Champions League."