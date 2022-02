Schlintner spitzt aufs Olympia-Debüt

Im Schatten von Medaillentipp Janine Flock gehen die rot-weiß-roten Männer in den olympischen Eiskanal. Die ersten beiden von insgesamt vier Wertungsläufen nehmen Alexander Schlintner & Co am Donnerstag (ab 2.30 Uhr) in Angriff, die entscheidenden Durchgänge finden dann am Freitagmorgen statt.

Maier als Teamleader

Mit dem gleichen Schlitten wie Flock, dem MCR-Tech (gebaut von Matthias Guggenberger, Betreuer Clemens Berauer und der Firma Rathgeber), ist ihr 22-jähriger Teamkollege Samuel Maier bei seinem Olympia-Debüt unterwegs. Der jüngere Bruder von Bob-Pilot Benjamin Maier hat bei der EM in St. Moritz mit Platz 3 nach dem ersten Durchgang und mit Platz 5 beim Weltcup in Altenberg angedeutet, wie schnell er damit sein kann. Das macht den Tiroler zuversichtlich: „Wir haben uns so lange vorbereitet, wir fahren nicht hin, um dabei zu sein, sondern um zu zeigen, was wir können und vorne mitzuspielen.“

Gusto auf den nächsten Freudentanz

Der Purkersdorfer Alex Schlintner (23) sprang noch in letzter Sekunde mit Platz 12 im Saisonfinale auf den Olympia-Zug auf. „Das Gefühl, zu wissen, ich bin tatsächlich dabei, war unbeschreiblich. Ich habe einen Freudentanz gemacht, muss ich zugeben!“

Nun hat Schlintner Blut geleckt. Wie auch Maier geht er im Olympischen Dorf immer auf Tuchfühlung mit den erfolgreichen anderen österreichischen Eiskanal-Sportlern und Skifahrern, die ebenfalls in Yanqing tätig sind und wohnen. "Wir kriegen alles mit, fiebern bei jedem Event mit, wenn wir Zeit haben. Es ist cool und motivierend, aber wir sind beide auch mit dem Ansporn hierhergekommen, das Beste zu geben", sagte Skeletonfahrer Maier. Dem stimmte sein Disziplinkollege Schlintner zu. "Ich freue mich mit und will jetzt ebenfalls gut performen."