21 Skigebiete in Niederösterreich in Betrieb

Werbung

67 Lifte würden 145 Pistenkilometer anbieten, teilte die ecoplus Alpin GmbH mit. Das seien 85 Prozent (Aufstiegshilfen) bzw. 92 Prozent (Pisten) der maximalen Kapazität.

Bei den Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen und den Ötscherliften sei in den Semesterferien (Wien und Niederösterreich) der Vollbetrieb möglich, sagte der scheidende Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Am Sonntag sei erstmals in diesem Winter in Lackenhof auch Skibetrieb am Großen Ötscher möglich gewesen.

Von einem "Winterwonderland" sprach Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer der Skiarena Jauerling. Der Naturschnee der vergangenen Tage ermögliche, dass auch Skigebiete ohne technische Beschneiung wie Unterberg oder Hochbärneck in Betrieb gehen könnten. "Bisher nicht geöffnete schwarze Pisten wie die FIS-Abfahrten bei den Annaberger Liften oder der Erlebnisalm Mönichkirchen konnten jetzt präpariert und für das Publikum freigegeben werden", ergänzte Markus Redl, Geschäftsführer ecoplus Alpin GmbH. Bei den Hochkar Bergbahnen soll "die einzige noch fehlende Piste", das Große Kar, für den Skibetrieb geöffnet werden.

Redl erneuerte auch den Rat an die Wintersportgäste, online zu buchen. Liftkarten seien auf diesem Weg immer etwa 15 Prozent günstiger als an der Kassa oder am Ticketautomat.