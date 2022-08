Seidl/Waller werden spielen, Huber/Dressler rutschen in den Main Draw

Werbung

Im Teilnehmer*innenfeld gab es nach Verletzungen und Absagen einige Veränderungen der Setzlisten. Vor kurzem kam die Entwarnung von Robin Seidl: Er ist für das BADEN FUTURE fit. Auch Phillipp Waller meldete, dass er davon ausgehe am Freitag (Beginn Hauptbewerb der Männer) antreten zu können.

Aufgrund der bei der EM in München erlittenen Verletzung von Martin Ermacora sind Alexander Huber/Christoph Dressler (3) in den Main Draw nachgerückt. Leider abgesagt haben die Schweizer Adrian Heidrich/Leo Dillier. Nun zählen sicherlich die Norweger Markus Mol/Svein Solhaug (4) zu den größten Herausforderern der Österreicher. Ermacoras Partner Moritz Pristauz wird nun mit Felix Friedl antreten, sie müssen jedoch durch die Qualifikation der Männer am Donnerstag. Auch bei den Frauen kam es zu Änderungen.

Ermacora hatte sich im EM-Duell mit den Deutschen Robin Sowa/Lukas Pfretzschner an der linken Hand verletzt (Anm. Kapselriss im Daumengrundgelenk und Bruch des Mittelhandknochens). Der Tiroler musste für die kommenden Turniere in Baden, das BADEN FUTURE und die Austrian Championships (2. bis 4. September), im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO, passen. Ermacora/Pristauz waren beim FUTURE auf 2 gesetzt, diese Setzung haben nun Julian Hörl/Alex Horst inne. Als weitere Österreicher sind Clemens Doppler/Thomas Kunert auf 7 gesetzt.

Pristauz wird nun mit Felix Friedl antreten - sie müssen jedoch durch die Quali (Donnerstag). In dieser starten auch Paul Pascariuc/Laurenz Leitner. Ob sich weitere Änderungen bei den Männern ergeben steht erst morgen gegen 20 Uhr fest.

Bei den Frauen hat Dorina Klinger zu Wochenbeginn bekanntgegeben, dass sie das BADEN FUTURE auslassen muss (Anm. Vom Arzt empfohlene Schonung). Die für den 1. Badener Beachvolleyball Verein spielende Steirerin hofft jedoch auf ein Antreten bei den Austrian Championships in Baden in der nächsten Woche.

Für die Klingers sind Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr (12) in der Main Draw nachgerückt, die aus der Ukrainie kommenden Iryna Makhno/Inna Makhno sind die neue Nummer zwei des Turniers. Weitere Österreicherinnen im Main Draw: Franziska Friedl/Katharina Holzer (10), Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic (11).

Morgen in der Quali kämpfen die BBV-Spielerinnen Astrid Bauer/Sophie Haselsteiner und Karin Elsner/Jennifer Pfau für den Sprung in den Hauptbewerb.