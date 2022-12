Hammarberg/Grössig feiern ersten Turniersieg in Den Haag

Werbung

Timo Hammarberg und sein Partner Laurenc Grössig zündeten zum Ende des Jahres 2022 das ganz große Feuerwerk. Das auf sieben gesetzte Duo konnte dabei kein anderes Team stoppen: „Es ist echt ein Wahnsinn, es war ein unfassbares Turnier. Wir hätten nie damit gerechnet, so weit zu kommen, ich bin sehr stolz auf unsere Leistung. Es ist unbeschreiblich“, strahlt der Wiener Neustädter Hammarberg.

Der knapp umspielte dritte Satz ging schlussendlich zu Gunsten des jungen österreichischen Beachvolleyball-Teams aus. „Der letzte Satz war wirklich hart. Es hätten genauso gut die Franzosen gewinnen können, aber wir haben es noch mehr gewollt und schlussendlich den entscheidenden Punkt gemacht“, so Timo Hammarberg.

Nach dem U20- Europameistertitel und den jüngsten Erfolgen fällt die Jahresbilanz des 18-Jährigen erwartet positiv aus: „Ich kann echt auf ein unglaubliches Jahr zurückblicken. Es gab einige Highlights, aber natürlich ist der Sieg jetzt über alles zu stellen. “

„Macht Lust auf mehr“

Die Auftritte des Youngsters lassen auf weitere Erfolge im neuen Jahr hoffen. „Ich weiß garnicht, wie man das jetzt noch toppen kann. Ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt zu siegen und im neuen Jahr will ich noch mehr davon. Trotzdem mache ich jetzt einmal Pause und setzte mir neue Ziele, mal schauen was sich ergibt.“, blickt Timo Hammarberg optimistisch in die Zukunft.