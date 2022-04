Wr. Neustadt legt im Europacup-Finale vor

Werbung

"In Italien haben wir wahrscheinlich keine Chance, vielleicht gelingt uns ein Matchgewinn", rechnete sich Wiener Neustadts Sportmanager Franz Gernjak vor dem Gastspiel in Carrara nichts aus. Die Hoffnung war, das Finale des Europe Cups mit einer sensationellen Leistung im Heimspiel noch einmal umdrehen zu können. Doch nichts da: Wiener Neuststadt wuchs wieder über sich hinaus und verschaffte sich dank eines 3:2-Auswärtssiegs die perfekte Ausgangslage für das Rückspiel am 9. April (17 Uhr).

Konecny episch

Dabei nahm zunächst alles seinen erwarteten Lauf. Carraras Topsieler Andrej Gacina ließ Felix Wetzel nicht den Hauch einer Chance, siegte mit 3:0 (3:11, 6:11, 8:11). Ein Duell auf Augenhöhe erwarteten die meisten zwischen Wiener Neustadts Frane Kojic und Lubomir Pistej, Ex-Linzer aufseiten von Carrara. Gegen die Papierform führte Kojic den 38-jährigen Slowaken vor (11:4, 11:2, 11:5).

Mit diesem Zwischenerfolg im Rücken ging Tomas Konecny gegen Mihai Bobocica ins Spiel. Es entwickelte sich ein epischer Schlagabtausch, der bis in den fünften Durchgang ging. Dort hatte Bobocica mit einer 4:2-Führung den Sieg schon vor Augen, doch den ersten Matchball gab es beim Stand von 5:4 für Konecny. Bobocica wehrt ab, der nächste Punkte entscheidet und Konecny schlägt zu (11:4, 9:11, 11:8, 2:11, 6:5) - 2:1 für Wr. Neustadt.

Wetzel schafft Sensation

Es folgte das Aufeinandertreffen der beiden kroatischen Nationalteam-Kollegen Kojic und Gacina. Kojic hielt das Match einigermaßen offen, allerdings war Gacina um ein paar Prozentpunkte besser. Mehr als ein Satzgewinn war für Kojic nicht drinnen (7:11, 11:7, 11:6, 12:10). Das letzte Match musste die Entscheidung bringen, wer das Hinspiel für sich entscheidet. Wetzel forderte Pistej.

Beide hatten in ihrem ersten Match eine Lektion erhalten, gingen ohne Satzgewinn von der Platte. Bei Wetzel war das gegen Gacina erwartbar, bei Pistej gegen Kojic durchaus überraschend. Wetzel setzte seinen deutlich favorisierten Gegner von Beginn an unter Druck und schnappte sich Satz eins. Pistej gelang zwar der Satzausgleich, doch wirklich rein finden wollte der Slowake auch dadurch nicht. Wetzel gewann die Satz drei und vier problemlos, sorgte damit für den fast unvorstellbaren Auswärtssieg.

Nun haben die Cracks aus der Allzeit Getreuen wirklich eine realistische Chance auf den Titelgewinn im Europacup.