Mehr als 300 Nachwuchstitel gingen nach NÖ

Die NÖ-Talente haben 2022 aufgezeigt - und dafür wurden sie vor den Vorhang geholt. Das Veranstaltungszentrum „Z2000“ in Stockerau war am Dienstagabend würdiger Schauplatz für die diesjährige Ehrung der „Young Champions“ im SPORTLAND Niederösterreich. Der für Sportagenden zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer gratulierte den Nachwuchsmeistern persönlich zu ihren großartigen Leistungen und überreichte im Namen des Landes Niederösterreich eine Urkunde sowie eine Medaille.

„Respekt vor den starken Leistungen“

Landbauer zeigte sich den Young Champions begeistert. „Insgesamt durften wir letztes Jahr über unfassbare 340 Nachwuchsmeistertitel in 40 unterschiedlichen Sportarten jubeln. Mit diesen herausragenden Erfolgen haben unsere jungen Sportler eindrucksvoll gezeigt, was mit Ehrgeiz, hartem Training und Leidenschaft alles möglich ist“, unterstreicht Landbauer. „Ich habe größten Respekt vor den starken Leistungen unserer Nachwuchsmeister – Niederösterreich ist stolz auf euch! Damit wir auch in Zukunft solche großartigen Erfolge feiern dürfen, wollen wir gemäß unserer Sportstrategie 2025 ganz besonders unseren jungen Sportlern optimale Trainingsbedingungen und Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Damit sie auch künftig den steinigen Weg zum Podium und an die Spitze gehen können.“

Dreisprung-Talent Jordan Lindinger-Asamoah, Udo Landbauer Foto: NLK Burchhart

Hypo dominiert Handball-Nachwuchs

Insgesamt holten Niederösterreichs Youngsters vergangenes Jahr 321 Nachwuchsmeistertitel im Einzel. Zudem wurden 19 Titel in Teambewerben errungen. Zu den Geehrten zählten unter anderem Gewichtheberin Sarah Fischer aus Rohrendorf, die im Mai die EM-Bronzemedaille im Stoßen holte, die Handballerinnen von Hypo Niederösterreich, die sich den Titel in den Bewerben U18, U16, U15, U13 und U12 sicherten, sowie die U21-Junioren-Staatsmeisterin im Karate Funda Celo (Neulengbach) und Dreisprung-Talent Jordan Lindinger-Asamoah (ATSV OMV Auersthal).

Zirkus-Action für den gelungenen Rahmen

Durch das Programm bei der Ehrung der niederösterreichischen Nachwuchsmeister 2022 führte Moderator Lukas Marek. Neben den zahlreichen Ehrungen sorgte der Circus PIKARD mit Zirkusunterhaltung der Extraklasse für eine gelungene Umrahmung der Veranstaltung. Den Abschluss des festlichen Abends bildete traditionell ein gemeinsames Gruppenfoto mit LH-Stellvertreter Udo Landbauer und allen Young Champions.

Emma Gutsjahr, Timon und Simon Kretzl, LH-Stellvertreter Landbauer Foto: NLK Burchhart

Sportlerinnen und Sportler aus ingesamt 40 Sparten wurden in Stockerau vor den Vorhang geholt und für die errungenen Goldenen geehrt.