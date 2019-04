Der Fahrer des deutschen Bora-hansgrohe-Teams blieb nach 11,2 km in Zumarraga 19 Sekunden hinter dem Sieger, seinem deutschen Teamkollegen Maximilian Schachmann. Die Baskenland-Rundfahrt endet nach sechs Etappen am Samstag in Eibar.

Schachmann setzte sich durch seinen Tagessieg an die Spitze des Gesamtklassements. Zweiter ist der Kolumbianer Daniel Martinez (+9 Sek.).

Ergebnisse der Baskenland-Radrundfahrt (WorldTour) vom Montag - 1. Etappe, Einzelzeitfahren Zumarraga (11,2 km): 1. Maximilian Schachmann (GER) Bora-hansgrohe 17:10 Min. - 2. Daniel Martinez (COL) Education First +9 Sek. - 3. Michal Kwiatkowski (POL) Sky 10. - 4. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-Quick-Step 12 - 5. Adam Yates (GBR) Mitchelton-Scott 16 - 6. Patrick Konrad (AUT) Bora-hansgrohe 19. Weiter: 76. Gregor Mühlberger (AUT) Bora-hansgrohe 1:29 Min. - 117. Riccardo Zoidl (AUT) CCC 1:54