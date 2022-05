Lukatsch und Aumair überlegene Sieger beim Triathlon Ober-Grafendorf

Werbung

Der Triathlon-Saisonauftakt findet in Österreich traditionell in Ober-Grafendorf statt. 35 Jahre lang wurde ohne Unterbrechung seit 1984 am Ebersdorfer See gestartet, doch dann kam Corona!

Zwei Jahre lang mussten die Organisatoren von der Union Obergrafendorf und dem Tri-Team auf die Austragung sowie die österreichischen Topstars über die Olympische Disziplin auf die erste Formüberprüfung verzichten. Doch heuer konnte endlich wieder das volle Programm abgespult werden. Und auch das Wetter spielte mit.

Nachdem letzte Woche die Temperaturen doch deutlich angezogen hatten, überraschte der See mit über 18 Grad Celsius Wassertemperatur. So manch einer erinnerte sich an Starts bei doch recht grimmigen 15 Grad. Auch der leichte Nieselregel hörte kurz vor Start auf, sodass die knapp 200 Teilnehmer (120 über die Olympische Distanz) beste Bedingungen vorfanden.

Einzig auf der Radstrecke gab es noch ein paar gefährliche nasse Stellen zum Ausrutschen. Pech hatte beispielsweise Georg Enzenberger, der bei seiner Aufholjagd am Rad nach wenigen Kilometern zu Sturz kam und den Bewerb vorzeitig beenden musste. Außer Abschürfungen blieb er aber unverletzt.

Lukatsch übernimmt am Rad das Kommando und siegt

Bei den Herren führte der junge Wiener Pascal Pavlik nach dem Schwimmen. Er stieg nach starken 16:23 Minuten aus dem Wasser und ging mit 30 Sekunden Vorsprung auf Rafael Lukatsch auf die Radstrecke.

Die folgenden 40 Kilometer wurden allerdings klar vom Hartkirchner Lukatsch und dem Grieskirchner Andreas Silberbauer, der in Ebersdorf ein Dauerabonnement auf Stockerlplätze zu besitzen scheint, dominiert. U-23-Athlet Pavlik fiel hoffnungslos zurück, belegte am Ende nur Platz 46.

Silberbauer, vor einer Woche bei den Duathlon-Staatsmeisterschaften Zweiter, bewältigte die Strecke am schnellsten (56:05 Minuten), doch seinen Rückstand auf Lukatsch nach dem Schwimmen, konnte er nicht entscheidend verringern. Lukatsch setzte sich mit dem zweitbesten Radsplit (56:45) an die Spitze und gab diese nicht mehr ab. Nach 1:49:12 Stunden durfte er sich als erster Ober-Grafendorf-Sieger seit zwei Jahren feiern lassen. Rang zwei ging an Silberbauer (1:53:07/1. M30-34) vor Jan Schiebl (1:54:54/2. M-U23) vom TriTeam Krems.

Bei den Damen stieg zwar Caroline Sandhofer als Führende aus dem Wasser und machte sich auf die vier Radrunden zu je knapp zehn Kilometern, doch die knapp drei Minuten Rückstand holte Silberbauers Teamkollegin und Lebensgefährtin Susanne Aumair, ebenfalls Dauergast in Ober-Grafendorf, in der Verfolgung am Rad auf.

Fast zeitgleich kamen die beiin der zweiten Wechselzone an und gingen auf die Laufstrecke. Auf dieser war es Aumair, die nur eine Woche nach dem Gewinn des Duathlon-Vizestaatsmeistertitels das Tempo vor- und die Führung nicht mehr aus der Hand gab. Aumair gewann nach 2:08:17 Stunden vor Sandhofer (2:11:47/1. W24-29) und Nicole Grünauer (2:22:28/2. W30-34).

Pfoser verpasst bei den Damen knapp das Stockerl

Von den Lokalmatadoren glänzte vor allem eine der acht Starter vom RC ARBÖ St. Pölten. Anna Pfoser belegte in der Gesamtwertung der Damen den vierten Platz und holte den Landesmeistertitel in ihrer Altersklasse W 35-39. „Ihre Radzeit von 1:08 Stunden für die 40 Kilometer ließ manchen Herrn staunen“, ist Gerald Havran stolz auf seine Klubkollegin.

Bester St. Pöltner war mit Demir Homovic ein weiterer ARBÖ-Athlet. Er wurde in 2:10:05 Vierter der M24-29 vor Tobias Eigelsreiter vom Zeltverleih-Team (2:11:26, 5. M24-29).