Seit 35 Jahren wird der Triathlon am Ebersdorfer See ohne Unterbrechung abgehalten. Und der Verband hat das heuer gewürdigt, indem Union-Obmann und Rennleiter Thomas Kirchner mit seinem Team und dem neuen Sponsor den „abas ERP TRIathlon“ heuer auch als Staatsmeisterschaft über die Super-Sprintdistanz - (0,5 km Schwimmen/13,3 km Radfahren/3,3 km Laufen) ausrichten durfte. „Außerdem waren wir mit über 380 Starter wieder voll ausverkauft, mehr geht in den kleinen See nicht rein.“

