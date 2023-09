WM: Krückel vergibt Goldtraum mit Sturz

Die 27-jährige Daniela Krückel aus Rabenstein, die für den BSV Voith St. Pölten fährt, war eine von vier vom ÖSV nominierten Läuferinnen bei den letztwöchigen Weltmeisterschaften im italienischen Cortina d’Ampezzo. Am ersten Bewerbstag wurde der Super-G durchgeführt, als beste ÖSV-Läuferin erreichte sie den sechsten Rang. Dies bedeutete auch die Teilnahme bei der Siegerehrung. Dieses gute Ergebnis konnte sie in weiterer Folge noch zweimal wiederholen. Im Slalom wurde Krückel erneut Sechste und im Riesentorlauf gab es sogar Rang fünf. Somit war sie eine von nur vier Damen (2 Tschechinnen, 1 Japanerin), welche bei drei Disziplinen zur Siegerehrungen gehen durfte.

Die Superkombination gewann die Pottschacherin Lara Teynor. Krückel lag nach dem Super-G nur zwei Zehntel hinter ihrer Teamkollegin, riskierte aber im dazugehörigen Slalom zu viel. „Ich hatte bei der Zwischenzeit bereits fünf Zehntel Vorsprung auf die spätere Siegerin rausgefahren, kam dann aber drei Tore vor dem Ziel zu sturz“, ärgert sie sich. Am gleichen Tor scheiterte übrigens auch die Dominatorin bei dieser WM, Maeda Chisaki aus Japan, welche die restlichen drei Goldmedaillen abräumte.

Fazit von Krückel: „Ich war in allen Bewerben knapp dran, aber für eine Medaille muss alles zusammenpassen“, zeigt sie sich aber trotzdem zufrieden. „Bei allen Bewerben im Topfeld dabei zu sein ist auch nicht selbstverständlich und gibt mir Slebstvertrauen fürs Weltcupfinale Mitte September am Marbachegg in der Schweiz.“