Charly Moser holt Austrian-Masters-Sieg

Am 30. September fanden in Linz die 32. Austrian-Masters, die Internationalen österreichischen Seniorenmeisterschaften, statt. Charly Moser vom Judozentrum Krems holte sich nach starken Kämpfen den Titel in der Klasse M6 bis 90 kg. Unter seinen Kontrahenten waren unter anderen die beiden EM-Bronze-Medaillen-Gewinner Wolfgang Reis und Milan Burda. Nach seinen internationalen Erfolgen bei Europa- und Weltmeisterschaften holte Charly nun seinen fünften österreichischen Meistertitel.