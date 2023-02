Landesmeisterchaften Braaten bei den „Rutschern“ der Lilienfelder MD-SKI-Schule

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

Beim Schladminger Nightrace gab es für die „Rutscher“ von der MD SKI, Christian Möser-Kapfenberger (l.) und den Frankenfelser Valentin Fahrngruber, ein Treffen mit Lucas Braaten. Der Norweger ist derzeit Liebling der Ski-Kids. Foto: Leopold Wutzl

V or den RTL-Meisterschaften waren einige MD-SKI-Schüler beim Weltcup-Nightrace in Schladming hautnah am Geschehen.