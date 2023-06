Rabensteiner stürmen Geisbühel

Stark präsentierte sich beim Geisbühellauf die Union Annaberg. Gesamtrang. Helmut Pesau sicherte sich den Sieg in der ; 40 und belegte Gesamtrang zwei hinter M50-Starter Richard Wagner /ULC TRansfer St. Veit). Annabergs Obmann Karl Schachinger wurde in der M50 Dritter und gesamt Neunter, Engelbert Hager Achter in der M50 (25.).

Foto: Union Annaberg