Mountainbike Dirndltalrace: Traumhafte Bedingungen am neuen Eventort

Bei seiner 13. Auflage befanden sich Start und Ziel beim Dirndltalrace in Frankenfels direkt beim Betriebszentrum Laubenbachmühle. Mehr als hundert Aktive traten in die Pedale. Foto: martinbihounek.com

Werbung

A m Samstag fand in Frankenfels das bereits traditionelle 13. Dirndltal Race statt – ein absolutes Highlight für Mountainbike-Enthusiasten. Das Rennen gehört zur renommierten MTB Trophy Rennserie und lockte dieses Jahr mehr als 200 begeisterte Aktive an den neuen Austragungsort, die idyllische Laubenbachmühle, welche sich direkt an der malerischen Strecke der Mariazellerbahn befindet.

Das Rennen, das bei traumhaftem Wetter ausgetragen wurde, bot auch den über hundert angemeldeten Kindern nicht nur eine atemberaubende Kulisse, sondern auch anspruchsvolle Streckenabschnitte rund um die Gemeinden Frankenfels und Puchenstuben sowie tolle Preise. Im Trophy Race über 40 Kilomter mit 1.600 Höhenmetern siegte der Wachauer Andreas Kirchberger. Bester heimischer Athlet war Michael Birwipfel (St. Veit/Gölsen) von den Naturfreunden Frankenfels auf Gesamtrang vier. Als bester Frankenfelser landete Lokalmatador Thomas Gansch am dritten Platz in der Klasse M 40. Top-Favorit Julian Pöchacker konnte das Rennen leider nicht beenden. Mit dabei war auch der ehemalige Europa- und Weltmeister im Grasski Christian Balek (Naturfreunde Wilhelmsburg) auf Platz fünf in der Klasse M40. Im Fun Race über 20 Kilometer (800 Hm) siegte Gerhard Frühwald aus Ybbsitz vor dem Kirchberger Jakob Ladinger (Naturfreunde Frankenfels). Die beste Dame kam ebenfalls aus Kirchberg - Sandra Schweiger siegte in einer Zeit von 1:27 Stunden vor Martina Stiefsohn aus Traisen (Naturfreunde Wilhelmsburg) und Martina Kugler (Naturfreunde Frankenfels). Ex-Slalom-Weltcupläufer Marc Digruber landete in der allgemeinen Herrenklasse auf Platz 14. Seinen Dank drückte Organisator Josef Kugler bei der Siegerehrung allen freiwilligen Helfern, Sponsoren sowie den Grundbesitzern aus.