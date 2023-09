Mountainbike Neues Start- und Zielgelände beim MTB-Dirndltal-Race

Thomas Gansch von den Naturfreunden Frankenfels kommt als Führender zur letzten Station der MTB-Torphy, seinem Heimrennen, dem Dirndltal-Race. Foto: martinbihounek.com

Werbung

B ereits zum 13. Mal findet am Samstag in Frankenfels das Finale von Niederösterreichs größter MTB Rennserie „MTB Trophy“ mit rund 200 Sportbegeisterten Radsportlerinnen und Radsportlern in Frankenfels statt. Das Dirndltak-Race von Ex-Radprofi Josef Kugler hat längst Kultcharakter.

Der Start-Zielbereich wurde heuer erstmals direkt an die Mariazellerbahn nach Laubenbachmühle verlegt. „Das Betriebszentrum der Mariazellerbahn bietet für die Sportlerinnen und Sportler eine ideale Infrastruktur“, freut sich Rennorganisator Josef Kugler. Routinierte Aktive haben beim Dirndltal-Race auch heuer die Möglichkeit, sich auf rund 40 Kilometern voll auszupowern. Einsteiger oder Genussfahrer können über die Hälfte der Distanz ihre Herausforderung im hinteren Pielachtal finden. Nicht zu kurz kommen die Kinder. Der Veranstalter bietet allen Kids ab Laufradalter eine kostenlose Startmöglichkeit und bei rechtzeitiger Anmeldung den persönlichen Namen auf der Startnummer. Nach fünf von sechs Rennen führt Thomas Gansch von den Naturfreunden Frankenfels die Gesamtwertung der MTB Trophy Rennserie an. In der Laubenbachmühle möchte er nochmals für ein Spitzenergebnis sorgen. Bei den Damen bleibt abzuwarten, wer tatsächlich am Start steht. Die Wilhelmsburgerin Cornelia Holland (Naturfreunde Wilhelmsburg) könnte jedenfalls als Siegkandidatin im Rennen über 40 km gelten. Martina Kugler (Naturfreunde Frankenfels) möchte wieder um die Stockerlplätze über 20 km mitmischen. Kinder starten ab 9.30 Uhr, Erwachsene ab 12.30 Uhr. Anmeldung auf dirndltal-race.at Fotocredit: Martin Bihounek, martinbihounek.com Im Bild: