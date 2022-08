Pielachtalapotheke Open Kotek gewinnt „sein“ Turnier in Hofstetten

Lesezeit: 3 Min Claus Stumpfer

Hausherr und Organisator Dominik Kotek (l.) setzte sich im Duell der Landesliga-A-Spieler gegen Stephan Böhm durch. Fotos: privat Foto: privat

M it über 90 Nennungen waren die Open in Hofstetten-Grünau auch bei ihrer vierten Auflage das größte Turnier in der Region.