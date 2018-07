Am Wochenende steigt von Freitag bis Sonntag auch heuer wieder ein Turnier der höchsten Kategorie Österreichs, der Austrian Beachvolleyball Tour Pro, in Rabenstein. Die spark7 Ravenstone Ladies Open sind und mit 4.000 Euro dotiert und locken die besten 16 österreichischen Damenteams und internationale Gäste an die Pielach. „Neben dem Preisgeld warten auch 140 Ranglistenpunkte auf die Siegerinnen“, weiß Christian Lick vom Organisationsteam, warum das Turnier so beliebt ist.

Ein besonderer Leckerbissen erwartet die Sportfans bei der Sportland-NÖ-Exhibition, bei der Beachvolleyball-Europameisterin Doris Schwaiger, OÖ-Beachvolleyball-Ikone Lisi Klopf und die ehemaligen Fußballnationalteamspieler Michael Hatz und Toni Pfeffer in der Pielachtalarena bei einem Match zu sehen sein werden. Dazu warten Gourmet-Leckerbissen und eisgekühlte Getränken! Frühaufsteher erwartet am Samstag vormittags breakfast @ the beach mit Köstlichkeiten aus dem Dirndltal.

Das Side-Event „chill & grill“ findet am Samstag im Cafe Pub „My Way“ in Rabenstein statt.Dabei kann zu chilligen Cocktails auch das Fußball-WM-Viertelfinale auf einer Vidiwall verfolgt werden. Partystimmung garantieren die ehemaligen Union-Volleyball-Asse Matthias Poller und DJ Erich Berndl — alles bei freiem Eintritt!