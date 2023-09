Noriker-Bundesmeisterschaften: Junge Kirchbergin zeigt auf

Schöner Erfolg für Hannah Themeßl vom Reit-und Fahrverein Meierhof in Kirchberg! Das 15-jährige Talent durfte bei den Bundesmeisterschaften für Niederösterreich mit dem Juniorenteam beim Noriker-Wettbewerb antreten. Im Springen erreichte Themeßl mit ihrem siebenjährigen Wallach „Hintermoos Schaunitz“ den vierten Platz und in der Dressur wurde sie Sechste.

Die Kirchbergerin war damit in beiden Sparten bei den Junioren die beste Teilnehmerin aus Niederösterreich. Ihre Mutter Marion Themeßl freut sich riesig: „Für das erste Antreten bei einer Bundesmeisterschaft war das für meine Tochter ein großartiger Erfolg!“ Der Bewerb fand auf der Reitanlage der Familie Riedl in St.Pölten-Hart statt. Fleißig trainiert wird natürlich zuhause am Reitstall Meierhof.