Aigelsreiter bei Staatsmeisterschaft dabei

Werbung

Bianka Aigelsreiter vom SCU Frankenfels kürte sich am Wochenende in Mank erstmals zur NÖ Landesmeisterin mit dem Luftgewehr und schnappte sich das letzte Ticket für die Staatsmeisterschaft in Rif (Salzburg). Christoph Wutzl brachte zudem den Einzel- und Mannschaftslandestitel nach Frankenfels.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der stehend-aufgelegt- Schützen. Die Frankenfelser mussten ersatzgeschwächt an den Start gehen. In der Klasse Seniorinnen 1 belegte Helga Gamsjäger mit 415,2 Ringen aber gleich einmal den tollen fünften Rang. Und mit 418,3 und 415,1 Ringen holten Eduard Gonaus beziehungsweise Heinz Aigelsreiter bei den Senioren 2 die Ränge sechs und sieben. In der Senioren-Teamwertung verpassten die Frankenfelser hinter Gresten 1 und 2 nur knapp die Silbermedaille, freuten sich aber auch über Bronze.

Jungschützen auf hohem Niveau

Am Sonntag starteten am Vormittag die Jugendschützen. Bei den Jugend 1 männlich (20 Schuss stehend aufgelegt) erreichte Dominik Doppler (202,4) und Hannes Hofegger (202,0) die Plätze fünf und sechs, in der Jugend 1 weiblich verpasste Fabienne Wutzl (194,1) mit Rang vier nur um zwei Punkte das Stockerl. Das Frankenfelser Jugend-1-Team mit Doppler, Hofegger und Wutzl gewann hinter den starken Schützen aus St. Anton und noch vor Gaming Silber.

Persönlicher Rekord bringt Landestitel und Start in Rif

Am Nachmittag wurden die allgemeinen Klassen ausgetragen. Bei den Männern 60 Schuss stehend frei blieb Christoph Wutzl mit 560,6 Ringen hinter den Erwartungen und belegte Rang sieben. Feierstimmung gab es dafür in der Frauenklasse. Nicht nur holte hier Aigelsreiter mit persönlichen Rekord (595,2) den Landestitel, auch Bronze ging mit 585,8 Ringen an Marlene Pfeffer und Christine Neubauer (553,6) belegte Rang fünf. In der Teamwertung der allgemeinen Klasse wurden Aigelsreiter, Pfeffer und Wutzl Dritte.

Teamwertung bei Jungschützen geht an Frankenfels

Mit 357,9 Ringen kam Christopher Neubauer in der Jungschützenklasse (40 Schuss stehend frei) auf Rang sieben. In der Jungschützinnen-Wertung (40 Schuss stehend frei) gewann Letizia Wutzl (388,3) Bronze, Blech ging mit 374,6 Ringen an Jasmin Krumböck. Den Landesmeistertitel beim Jungschützen-Teambewerb konnten sich Wutzl, Krumböck und Neubauer vor den Stössingern sichern.

60-Schuss-Bewerb bringt klubinternes Duell um Gold und Silber

Außer Konkurrenz startete Letizia Wutzl auch im 60 Schuss Programm. Mit 580,0 Ringen konnte sie sich zusammen mit Marlene Pfeffer für das RPO-Finale qualifizieren. Nach dem Ranking-Match von 25 Schüssen stand fest, dass Gold und Silber nach Frankenfels gehen. Marlene Pfeffer und Letizia Wutzl duellierten sich auf Topniveau, letztlich gewann Pfeffer 17:13.