Dreimal Einzelgold für Frankenfelser Schützen

Werbung

In Klosterneuburg ging die Landesmeisterschaft der Senioren mit dem Luftgewehr und der Luftpistole über die Bühne. Drei Schützen aus Frankenfels mit insgesamt sieben Starts matchten sich in spannenden Wettkämpfen. Mit dem Luftgewehr sitzend aufgelegt verpasste Heinz Aigelsreiter mit nur 0,5 Punkten Rückstand hauchdünn den Titel und musste sich mit Silber begnügen. Eduard Gonaus kam mit 415,6 Ringen auf Rang fünf, auch lediglich 0,8 Punkte hinter dem Dritten. Für Leopold Seeland gab es mit 411,4 Ringen den achtbaren 13. Platz im guten Mittelfeld. Stehend aufgelegt mit dem Luftgewehr konnte Aigelsreiter mit 416,6 Ringen zurückschlagen und sicherte sich den Landestitel. Rang sechs mit 410,6 Ringen ging an Gonaus.

Aigelsreiter mit der Luftpistole unschlagbar

Ebenfalls am Start war Heinz Aigelsreiter mit der Luftpistole - sowohl frei als auch aufgelegt. Mit 349 Ringen im frei Bewerb und sensationellen 393 Ringen im aufgelegt Bewerb konnte er in beiden Disziplinen die Goldmedaille gewinnen. Und das Frankenfelser Trio Aigelsreiter, Gonaus, Seeland war auch in der Mannschaftswertung sitzend aufgelegt nicht zu schlagen. Mit 1245,3 Ringen kürten sie sich vor den Mannschaften aus Neumarkt und Klosterneuburg zum NÖ Landesmeister.