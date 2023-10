Gesamtsiege für Hofegger und Wutzl beim Sommer-Fernwettkampf

In der Klasse Jugend 1, in der die Schützen 20 Schuss stehend aufgelegt schießen müssen, hat Hannes Hofegger aus Frankenfels mit 3,6 Ringen Vorsprung auf Lara Balazova vom SPS Leonhofen nach fünf Runden den Gesamtsieg holen können. Sein Teamkollege Dominik Doppler vollendete mit 816,2 Ringen das Podest auf Rang 3.

Zehn Kinder mit drei Mannschaften von der Pielachtaler Schützengilde waren ebenfalls am Start, als beste platzierte sich Valentina Pibal auf Rang acht. In der Mannschaftswertung verpassten aufgrund des Ausfalls von Prammer die Frankenfelser Juniors mit Rang vier das Podest, Rang drei blieb durch die Mannschaft der Pielachtaler Schützengilde jedoch im Tal.

In der Klasse Jugend 2 werden 20 Schüsse stehend frei geschossen. Letizia Wutzl konnte mit gesamt 788,2 Ringen und persönlichem Rekord beim finalen Wettkampf den Klassensieg nach fünf Runden feiern. Platz zwei ging mit Aurelian Winter auch hier an den SPS Leonhofen, der dritte Platz mit Jasmin Krumböck wieder nach Frankenfels. Der für Frankenfels startende Loicher Hannes Seeland belegte den sechsten Rang. In der Mannschaftswertung waren die Frankenfelser Schützen nicht zu schlagen. Mit 53 Punkten Vorsprung gewannen sie vor den Schützen aus Leonhofen klar.

Hannes Hofegger und Dominik Doppler starteten auch in der Luftpistolen Wertung Jugend 1. Hofegger konnte mit 688 Ringen vor Dominik einen Doppelsieg für Frankenfels anführen.

Bei der Siegerehrung stellte sich das große Vorbild der Jugendlichen, Weltmeister Alexander Schmirl persönlich ein, und überreichte den Nachwuchsschützen die Preise. Jeder anwesende Teilnehmer bekam ein kleines Geschenk als Lohn für die tolle Arbeit über den Sommer. „Dieser Sommer-Fernwettkampf hat sich voll bewährt“, freut sich Christoph Wutzl. „Früher haben über den Sommer doch sehr viele Kinder mit dem Schießen aufgehört, weil es keine Wettkämpfe gab, heuer gab es hingegen einen regelrehten Boom und mit dem FWK bleibt eine gewisse Routine im Trainings- und Wettkampfkalender erhalten.“