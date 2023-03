Letizia in Überform

Werbung

Bei der Mixed-Teambewerb in Klosterneuburg konnte Letizia Wutzl endlich ihr neues Gewehr bei einem Wettkampf testen, mit durchschlagendem Erfolg. „Was soll ich sagen, sie schoss dreimal besser als ich“, stöhnte ihr Vater Christoph Wutzl, der einmal mehr als Letizias Partner fungierte. War das Gewehr also wirklich die richtige Anschaffung, Herr Papa? „Daran zweifle ich jetzt auch schon“, scherzte er ,natürlich mit stolz geschwellter Brust, zählt seine 13-jährige Tochter doch zu den größten Talenten im Schießsport von Niederösterreich.

Wutzls überstehen erste Qualirunde locker

Beim Mixed-Teambilden je eine weibliche und ein männlicher Schütze ein Team. Der Schützenverein Frankenfels war mit drei Teams, einem stehend-frei und zwei stehend-aufgelegt, in Klosterneuburg am Start. Im Qualifikationsbewerb 1, bei dem je Schütze 30 Schüsse abgegeben werden, kam das Tochter-Vater-Gespann mit einer tollen Leistung von Letizia auf Rang vier und konnten sich souverän für das Q2 der besten Acht qualifizieren.

„Plötzlich ging gar nichts mehr“

In der zweiten Qualifikationsrunde, bei der je Schütze 20 Schüsse abgefeuert werden, kamen die Wutzls hinter dem Team Kirchberg/Wechsel-Baden auf Rang fünf. Da diese aber außer Konkurrenz angetreten sind, schafften es die Frankenfelser als vierte ins Match um die Bronzemedaille. Nach einem starken Beginn und der zwischenzeitlichen 8:2-Führung verließen die Frankenfelser Schützen aber die Nerven. „Plötzlich ging bei uns beiden gar nichts mehr“, klagt Christoph Wutzl. Die Frankenfelser unterlagen dem Geschwisterpaar Sophie und Simon Heigl aus Gresten letztendlich noch 8:16. „Vierzehn Punkte in Folge abzugeben ist wirklich bitter!“

Martina und Erich Pfeffer schrammen als Vierte an Bronze vorbei

In der stehend-aufgelegt-Wertung kam das Team Martina und Erich Pfeffer im Q1 mit Rang vier ebenfalls in die Q2. Das zweite Frankenfelser Team mit Christine Neubauer und Eduard Gonaus verpasste diese knapp um 1,7 Ringe und belegte den neunten Endrang. Und im Q2 belegte das Pfeffer-Team der vierte Platz und qualifizierte sich somit fürs Bronze Match. In dem die Gegner erneut aus Gresten kamen. Und noch eine Parallele zum Duell der Wutzls. Erneut zogen die Frankenfelser den Kürzeren. Die Gegner Michaela Lengauer und Thomas Fössl gaben sich beim 16:6-Sieg keine Blöße, so dass auch das aufgelegt Team im Finale nicht über Blech hinausgekommen ist.