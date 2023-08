Frankenfelser Sportschützin Pfeffer siegt mit Landesrekord

Im stehend aufgelegt-Bewerb in der Seniorinnen-1-Klasse holte Martina Pfeffer mit 387 Ringen der Sieg - und das mit neuem NÖ Landesrekord in dieser Klasse, welchen sie gleich um acht Ringe verbessern konnte. Erich Pfeffer blieb mit 385 Ringen knapp hinter dem Ergebnis seiner Gattin, dies reichte in der Klasse Senioren 1 dann auch „nur“ zum vierten Platz.

In der immer heiß umkämpften Klasse der Senioren 2 musste sich Eduard Gonaus mit 388 Ringen nur um einem Punkt Josef Kolm (HSV St. Pölten) geschlagen geben. Heinrich Aigelsreiter verpasste mit 386 Ringen um einen Punkt das Podest und musste sich wie Pfeffer mit dem vierten Platz begnügen. Die aufgelegt-Mannschaft mit Gonaus, Aigelsreiter und Erich Pfeffer konnte im starken Teilnehmerfeld hinter den Schützen aus Gars/Kamp die Silbermedaille gewinnen.

In den frei-Klassen musste sich Letizia Wutzl mit 315 Ringen wieder nur der Purkersdorfer Junioren-Nationalkaderschützin Valerie Tauber geschlagen geben. Ebenfalls Silber, mit dem selben Ergebnis wie Tochter Letizia, erreichte Christoph Wutzl in der Männerklasse. Er musste sich Andreas Karner von den Bründler Sportschützen geschlagen geben.