Nur „Blech“ fürs Frankenfelser Team nach zweimal Einzelgold

Zum Auftakt der Landestitelkämpfe mit dem Kleinkalibergewehr waren in Hollabrunn am Samstag zunächst die Jugendlichen an der Reihe. Im 60-m- liegend-Bewerb belegte Letizia Wutzl mit sehr guten 567,7 Ringen hinter der Junioren-Nationalkaderschützin Valerie Tauber den zweiten Platz. Noch besser machte es danach Vater Christoph in der Männerklasse. Trotz dem verpassen eines Top-Ergebnisses durch einen Kreuzschuss konnte er mit 588,9 Ringen den Sieg nach Frankenfels holen.

Gonaus siegt bei den Senioren 2

Gewohnt knapp ging es bei den „Champions“, den stehend aufgelegt Schützen der Senioren 2 zu. Eduard Gonaus gewann mit 381 Ringen Gold, ringgleich mit Josef Kolm vom HSV St. Pölten. Lediglich drei Innenzehner mehr brachten den Titel nach Frankenfels. Nur Bronze ging mit 380 Ringen diesmal an Heinz Aigelsreiter.

Als Ersatz für die Mannschaft durfte Christoph Wutzl stehend aufgelegt in der Männerklasse starten. Mit 365 Ringen gelang ihm der dritte Platz. In der Mannschaftswertung mussten sich die Frankenfelser lediglich um einen Ring weniger mit Blech und Rang vier begnügen.