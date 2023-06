Schmirl siegt erneut

Am Samstag fanden die Landesmeisterschaften Senioren 3 und 3A mit dem Kleinkaliber 50 m in Hollabrunn samt Siegerehrung des Landesfernwettkampfes 2023 statt. Oberschützenmeister Manfred Schmirl war der einzige Vertreter der Rabensteiner Schützengilde und konnte seine vorjährigen Erfolge bestätigen.

Mit 388 von 400 möglichen Ringen gelang es Manfred Schmirl bei den Titelkämpfen überlegen seinen Landesmeisterschaftstitel aus dem Vorjahr erneut zu gewinnen. Mehr noch: Mit diesem Ergebnis verbesserte er auch den NÖ Landesrekord um nicht weniger als elf Ringe. Ebenso überlegen gewann er auch wieder den Landefernwettkampf.

Frankenfelser räumen bei Bezirksmeisterschaften ab

Am Samstag standen zudem in Türnitz die Bezirksmeisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr in den 50-m-Disziplinen am Programm. Sieben Frankenfelser Schützen konnten dabei neun Einzel- und drei Mannschaftstitel gewinnen.

Im 60 Meter liegend Bewerb konnte Letizia Wutzl in der Klasse Jungschützinnen mit 543,1 Ringen den Sieg einfahren. Dies gelang ebenfalls in dieser Disziplin in der Frauenklasse Bianka Aigelsreiter (577,4) und in der Männerklasse Christoph Wutzl (574,2). Im Stellungsbewerb, wo je 20 Schüsse kniend, liegend und stehend abgegeben werden, gewannen ebenfalls alle drei Frankenfelser Schützen in ihren Klassen Gold. Und oben drauf erreichte das Trio Aigelsreiter sowie Vater und Tochter Wutzl in beiden Stellungen je den Mannschaftssieg.

Bei den stehend aufgelegt Schützen holte Martina Pfeffer mit 375 Ringen ebenfalls Gold in der Seniorinnen-1-Klasse, Gatte Erich Pfeffer (383) gelang dies bei den Senioren 1. Nicht zu schlagen war wieder einmal Heinz Aigelsreiter bei den Senioren 2. Er siegte mit der Tagesbestleistung von 389 Ringen vor Eduard Gonaus, welcher sich mit 383 Ringen mit Silber begnügen musste. In der Mannschaftswertung war das Trio Aigelsreiter, Gonaus und Pfeffer unschlagbar und sicherte die dritte Mannschaftsgoldene an diesem Tag für die Frankenfelser Schützen.