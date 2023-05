Schützen kürten Bezirksköniginnen und -könige

Am Sonntag wurden vom 6. Bezirksschützenbund Alpenland die Bezirksschützenkönige und deren Marschälle bei der SG Zelking geehrt. „Bezirksschützenkönig wird man, in dem man bei der Bezirksmeisterschaft den besten Schuss ins Zentrum bringt. Die Schützen nennen das bester 'Teiler' oder 'Tiefschuss'“, erklärt Oberschützenmeister Manfred Schmirl von der Rabensteiner Schützengilde, von der Monika Tschepp mit der Luftpistole die Königskette gewann. Auf Platz zwei als somit erster Marschall folgte Schmirl selbst, der sich auch über eine Erinnerungsmedaille für den 1.-Marschall-Titel in der Seniorenklasse 3A freuen durfte. Heinz Aigelsreiter vom Schützenverein Frankenfels sicherte sich die Auszeichnung als „vorheringer Schützenkönig“, wurde also Drittplatzierter.

Erfolgreich verlief der Bewerb auch für die Lilienfelder Schützen. Eva Maria Holzer wurde Bezirksschützenkönigin bei den Seniorinnen, ihr Klubkollege Johann Streicher zweiter Marschall und Herbert Neuhofer vorheringer Bezirksschützenkönig. Alle Könige beziehungsweise Königinnen und Marschälle wurden von Bezirks-Oberschützenmeister Rudolf Schmid und Landes-Oberschützenmeister Franz Obermann geehrt.