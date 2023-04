Teamgold für NÖ mit Aigelsreiter

Werbung

In Rif bei Salzburg wurden heuer die österreichische Meisterschaften für die Luftgewehr- und Luftpistolenschützen durchgeführt. Und der erste Tag stand ganz im Zeichen der stehend aufgelegt Schützen, wobei die Ergebnisse der Frankenfelser alle hinter den Erwartungen blieben, mit einer großen Ausnahme. Heinz Aigelsreiter holte sich zuerst Bronze im Einzelbewerb der Senioren 2 und hatte dabei sogar Pech, denn er war ringgleich mit dem Zweitplatzierten. Mit Team NÖ wurde er dann aber ausreichend entschädigt, denn der Frankenfelser holte zusammen mit Günter Petronics (Hohenau) und Franz Räuschl (Langenlebarn) den österreichischen Meistertitel nach Niederösterreich.

Bei den Luftgewehrschützen Seniorinnen 1 belegte Martina Pfeffer mit 414,6 Ringen den für sie doch etwas enttäuschenden 17. Endrang. Gatte Erich konnte mit 421,3 Ringen an seine Ergebnisse der letzten Zeit anschließen und kam immerhin auf den achten Rang, was ihn auch zu den „Gewinnern“ im Frankenfelser Team an diesem Wochenende macht. In der Klasse Senioren 2 erreichte Eduard Gonaus mit 417,2 Ringen Rang 20, Heinz Aigelsreiter kam mit 412,5 Ringen dabei nicht über Rang 38 hinaus. Team mit Eduard Gonaus verpasste mit Platz vier die Medaille um lediglich 0,5 Punkte.

Bianka Aigelsreiter im Mittelfeld des Staatsmeisterschaftsfelds

Am Samstag war auch der große Tag für Bianka Aigelsreiter in der Frauenklasse. Mit hervorragenden 612,2 Ringen konnte sie sich im starken Staatsmeisterschaftsfeld, in dem auch Olympiastarterinnen vertreten waren, im Mittelfeld auf Rang 14 einreihen. „Lediglich fünf Ringe fehlten für den Einzug ins Finale der besten Acht“, lobt Christoph Wutzl.

Die Frankenfelserin Bianka Aigelsreiter war mit ihrer Leistung bei den Stattsemeisterschaften im salzburgischen Rif zufrieden. Sie belegte bei den aufgelegt-Schützen den 14. Rang. Foto: Schützenverein Frankenfels

Der Sonntag stand bei den österreichischen Meisterschaften Luftgewehr traditionell im Zeichen der Jugend. Frankenfels brachte gleich sechs Nachwuchsschützen an den Start. In der Klasse Jugend 1 weiblich konnte Fabienne Wutzl aber leider nicht ihre zuletzt starken Trainingsergebnisse abrufen und belegte mit 192,2 Ringen nur Rang 36. Zusammen mit den beiden Schützinnen aus Leonhofen, Kaitlyn Nestelberger und Lara Balazova, stellte sie das Team NÖ, mit dem sie den neunten Rang erreichen konnte.

Fünfter Platz für Hofegger mit Team NÖ bei den Jungschützen

Bei den Jugend 1 männlich Schützen kamen Hannes Hofegger mit sensationellen 204,6 Ringen und Dominik Doppler mit 200,2 Ringen beim ersten Antreten bei österreichischen Meisterschaften auf die Ränge neun beziehungsweise 26. Zusammen mit Luca Panagl (Gresten) vertraten sie auch Blau-Gelb in der Auswahl NÖ2, mit der sie den fünften Rang erreichen konnten. Ebenfalls zum ersten Mal bei einer ÖM am Start war Jasmin Krumböck in der Jugend 2 weiblich. Mit 181,4 Ringen belegte sie den 28. Rang.

Auch Letizia Wutzl wird mit Team NÖ Fünfte

Letizia Wutzl bestritt diese Meisterschaft in der Jungschützen weiblich Klasse, welche eine Altersklasse über ihrer eigentlichen ist. Mit 388,7 Ringen erreichte sie ein tolles Ergebnis, musste jedoch in der zweiten Serie einen kleinen Dämpfer hinnehmen, den sie jedoch mit einer sensationellen dritten Serie wieder mehr als wett machen konnte. Mit Rang 18 landete sie im guten Mittelfeld. Letizia Wutzl wurde auch in die Auswahl NÖ1 nominiert, in der sie zusammen mit Valerie Tauber (Purkersdorf) und Sophie Heigl (Gresten) mit Rang fünf und knappem Rückstand die Bronzemedaille verpasste. In der Jungschützen-Klasse war Christopher Neubauer am Start, welcher mit 351,9 Ringen Rang 27 erreichen konnte.