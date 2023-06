Teamgold im Bezirk und Land für Frankenfels

Vorige Woche wurde in Türnitz die Bezirksmeisterschaft der Senioren mit dem Kleinkalibergewehr ausgetragen. In der Klasse Senioren 3A (40 Schuss sitzend aufgelegt) erreichte Werner Krückel mit 339 Ringen den neunten Platz. Bei den Senioren 3 (40 Schuss sitzend aufgelegt) ging mit 388 Ringen der Sieg an Eduard Gonaus, Silber gewann mit 382 Ringen Heinz Aigelsreiter. Mit 374 Ringen und Rang 5 schlitterte Leopold Seeland knapp am Podest vorbei.

In der Mannschaftswertung waren die Frankenfelser Senioren nicht zu schlagen. Mit starken 1144 Ringen gewann das Trio Gonaus, Aigelsreiter, Seeland vor den Schützen der Pielachtaler Schützengilde und der Mannschaft der Hausherrn aus Türnitz.

Auch bei den Landestitelkämpfen top

Wenige Tage später fand in Hollabrunn die Landesmeisterschaft der Senioren statt. Im Bewerb 40 Schuss sitzend aufgelegt erreichte Heinz Aigelsreiter mit 389 Ringen - lediglich ein Ring hinter Gold - den dritten Platz. Eduard Gonaus verpasste mit 384 Ringen und Rang vier knapp das Podest, Leopold Seeland schaffte mit 384 Ringen und Rang neun ebenfalls ein Top-10-Ergebnis.

Auch hier war das Frankenfelser Team unschlagbar. Mit 1147 Ringen - nochmals drei Ringe stärker als bei der Bezirksmeisterschaft - gewannen sie den Landesmeistertitel vor den Mannschaften aus Ybbs und dem HSV St. Pölten.

Im Bewerb 40 Schuss stehend aufgelegt ging es sehr knapp zur Sache. Mit 382 Ringen gewann man hier den kompletten Medaillensatz. Heinz Aigelsreiter konnte Gold für sich entscheiden, lediglich um einen Innenringzehner mehr als sein Verfolger Johann Csepin aus Hollabrunn. Eduard Gonaus verpasste mit 381 Ringen - nur 1 Ring weniger als der Sieger - das Podest und musste sich mit Blech zufrieden geben.