Vier Goldene für Frankenfelser

Letizia Wutzl, welche gleich zwei Bewerbe schoss, konnte sich im 60-m-liegend-Bewerb mit neuer persönlicher Bestleistung von 571,8 Ringen über den Sieg in den Nachwuchsklassen freuen. Im Stellungsbewerb, bei dem je 20 Schüsse knieend, liegend und stehend absolviert werden, blieb sie durch eine bescheidene Knieend-Stellung mit 483 Ringen hinter ihren Erwartungen und beendete den Bewerb nur am zweiten Rang.

Bianka Aigelsreiter, welche erstmals an einem Liegend-Bewerb teilnahm, konnte mit 590,0 Ringen in der Frauenklasse den Tagessieg erreichen, ebenso Christoph Wutzl (594,1) in der Männerklasse.

Im 40 Schuss Stehend-aufgelegt-Bewerb zeigten die Frankenfelser Senioren-2-Asse wieder, wo es langgeht. Heinz Aigelsreiter gewann souverän mit 392 Ringen vor Eduard Gonaus, welcher mit 385 Ringen gleich dahinter landete.