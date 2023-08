Vierter Platz für Wutzl mit „Girlpower“

Wutzl legte mit ihren „Girlpower“-Kolleginnen in der ersten Qualifikationsrunde (Q1) gleich ordentlich los. Im 30-Schuss-Programm brachte die Frankenfelserin 290,8 Ringe in die Wertung und mit dem fünften Rang gelang locker die Qualifikation für Q2. Auch in diesem waren je 30 Schuss von den Athletinnen abzugeben und Wutzl konnte sich um einen Ring auf 291,8 Punkte steigern. Dem Team „Girlpower“ gelang der Sprung auf Rang vier und somit die Qualifikation fürs Bronzemedaillen- Match, in dem sie auf die in der Qualifikation sehr stark schießenden Schützen Tirol 2 trafen.

Trotz Steigerung reicht es im Finale knapp nicht für eine Medaille

Im Finale konnte Wutzl dann mit 129,1 Ringen bei 13 Schüssen groß aufzeigen. „Ich habe perfekte Schüsse auf die Scheibe gebracht“, freut sich das Frankenfelser Toptalent auch über seine Nervenstärke. Bis zum Stand von 8:8 waren beide Teams gleich auf. Doch dann setzten sich die Tirolerinnen doch noch etwas ab. Letztlich gab es mit 16:10 den dritten Platz für Tirol und Rang vier für das Länder-Mixteam „Girlpower“ mit Wutzl.