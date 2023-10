Weltmeister-Empfang: Ein rauschendes Fest für Alex Schmirl

Am Donnerstagabend wurde Alexander Schmirl, Österreichs erster Weltmeister in einer olympischen Disziplin des Sportschießens, und der erste Einzelweltmeister Österreichs seit Stefan Raser (2010), in seiner Heimatgemeinde Rabenstein gebührend empfangen. Leopold Wutzl, aka Wutzl Poid, und dessen Musikerkollegen Lukas Donner und Leopold Dollfuß sorgten schon beim Warten auf den Ehrengast für Stimmung unter den rund 200 Fans und Freunden vor dem GuK-Veranstaltungssaal. Als dann Schmirl aus dem Oldtimer seines Nachbarn Werner Pernerstorfer vor dem GuK entstieg, standen alle Spalier und die Rabensteiner Schützengilde eröffnete mit einem Salut den feierlichen Einzug.

Es folgten Ansprachen und Gratulationen, wobei „die Hartnäckigkeit, Entschlossenheit und der unermüdliche Einsatz“ von Schmirl gewürdigt wurden, die ihn in seinem Sport bis an die Weltspitze gebracht haben. „Du bist ein Vorbild für uns alle. Du hast nicht nur unsere Gemeinde, sondern das ganze Land Österreich stolz gemacht. Wir sind überglücklich, einen Weltmeister wie dich in unseren Reihen zu haben", meinte etwa Bürgermeister Kurt Wittmann, der ihm das Ehrenzeichen in Gold der Marktgemeinde Rabenstein überreichte. „Wir fangen klein an, weil da kommt ja noch was“, spielte er auf die kommenden Olympischen Spiel 2024 in Paris an, bei denen Schmirl seite seinem WM-Erfolg in Baku nun natürlich auch zu den Mitfavoriten zählt.

In seinen Schlussworten dankte Alexander seiner Familie , insbesondere seinen Eltern Karina und Manfred, für ihre Unterstützung auf seinem Weg zum Weltmeistertitel. Der offizielle Teil endete mit einem Salutschießen der Prangerschützen aus Grafenwörth und Königstetten. Die Truppe um Oberschützenmeister Ernst Holzreiter ging mit dem Schwarzpulver großzügig um und sorgt somit für ein Mordsspeaktakel am Pielachufer, ehe alle Gäste die Gelegenheit erhielten, persönlich mit dem Weltmeister zu sprechen, anzustoßen und Erinnerungsfotos zu schießen, während ein tolles Buffet keine Wünsche offen ließ. Und natürlich gab's auch jede Menge Präsente für den Weltmeister von den Fans.