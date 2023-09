Weltmeister Schmirl muss bei Staatsmeisterschaft aufgeben

Am Freitag wurde in Hall der Bewerb 100m stehend frei der Jungschützinnen ausgetragen.

Letizia Wutzl vom Schützenverein Frankenfels konnte nach verhaltenem Start noch eine tolle Aufholjagt starten und mit neuem persönlichen Rekord von 341 Ringen den achten Rang erreichen.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde die Königsdisziplin im olympischen Gewehrschießen ausgetragen - der Kleinkaliber-3x20-Stellungsbewerb, welcher als österreichische Staatsmeisterschaft gewertet wurde. Alexander Schmirl von der Rabensteiner Schützengilde, der sich im August zum Weltmeister in dieser Disziplin gekürt hatte, belegte gesundheitlich angeschlagen mit 581 Ringen nur den siebenten Rang, hatte damit aber zumindest die Qualifikation fürs Finale der besten Acht in derTasche. Mit Rang 11 nicht fürs Finale qualifizieren, konnte sich der Frankenfelser Christoph Wutzl. Mit Schmirl und Bernhard Pickl aus Gaming bildte er auch das Team NÖ und so gab es für ihn zumindest die Bronzemedaille im Mannschaftsbewerb hinter Vorarlberg und Tirol. Da die hartnäckige Verkühlung immer schlimmer wurde, verzichtete der Weltmeister dann aufs Finale und die weiteren Bewerbe und trat nach dem Grunddurchgang die Heimreise an. „Momentan ist es wichtig, dass ich mich für den Weltcup in Rio de Janeiro auskuriere“, will er in Brasilien wieder topfit um die besten Plätze mitmischen.

Mittags stand für die Jungschützinnen der 60 Schuss liegend Bewerb am Programm.

Letizia Wutzl konnte mit konstanten Serien das gute Ergebnis von 577,9 Ringen auf die Scheibe bringen, verpasste jedoch mit Rang 11 einen Top-10-Platz knapp. Team NÖ mit Nico Koisser (Prottes) und Valerie Tauber (Purkersdorf) konnte hinter den Schützen der Mannschaft Oberösterreich 2 die Silbermedaille gewinnen.

Am Sonntag mussten sich die Männer in Hall im 100m stehend frei Bewerb beweisen.

Christoph Wutzl verpasste mit Rang 12 das angepeilte Top-10-Ergebnis knapp. Und den Abschluss dieser Meisterschaft brachte der 60 Schuss liegend Bewerb der Männer, welcher ebenfalls als Staatsmeisterschaft gewertet wurde. Mit 600,6 Ringen konnte Christoph Wutzl sein Ziel überbieten, in der Gesamtwertung kam er jedoch nicht über Rang 16 hinaus.

„Für uns Frankenfelser Schützen ging damit eine mehr als erfolgreiche Kleinkalibersaison zu Ende“, erklärt Wutzl. Zeit zum Verschnaufen gibt es gür ihn und seine Kolleginnen und Kollegen aber nur wenig, da in wenigen Tagen bereits wieder die neue Luftgewehrsaison beginnt.