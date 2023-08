WM 2023: Schmirl ist „best of the best“ mit dem Kleinkalibergewehr

Schmirl hat sicher den Tag seines Lebens als Sportler am Sonntag bei der WM der Sportschützen in Aserbaidschans Hauptstadt Baku erlebt. In einem legendären Dreistellungsmatch-Finale der besten acht Kleibkaliberschützen der Welt beherrschte er die Konkurrenz fast nach Belieben und siegte vor dem Tschechen Petr Nymbursky und dem Inder Akhil Sheoran klar. Zudem gab es gemeinsam mit Andreas Thum und Patrick Diem Silber im Mannschaftsbewerb dieser Disziplin.

Teamsilber als erste Medaille für den österreichischen Schützenbund

Das KK-Dreistellungsmatch begann mit der Elimination, aufgeteilt in zwei Durchgänge, deren Ergebnis für die Mannschaftswertung herangezogen wurde. Alle drei Österreicher schossen souverän: Im ersten Durchgang gelang Schmirl ein Ergebnis von 587 Ringen und damit das zweitbeste Resultat (ringgleich mit dem führenden Bulgaren Anton Rizov) seines Durchgangs. Mit 584 Ringen kam Andreas Thum an die achte Position. Patrick Diem, der im zweiten Eliminationsdurchgang an der Reihe war, ergänzte zum Teamergebnis 578 Ringe (18. seines Durchgangs). 1749 waren das zweitbeste Resultat aller 22 gewerteten Mannschaften. Schmirl, Thum und Diem holten damit die erste Medaille des ÖSB-Teams bei diesen Meisterschaften.

Diem, Schmirl und Thum (v. l.) holten den Vizeweltmeistertitel im KK-Dreistellungsmatch. Foto: ÖSBMargit Melmer

Als Zweiter des Grunddurchgangs ins Finale

Von den 102 in der Elimination angetretenen Schützen, kamen 70 in den Grunddurchgang. Nichts für schwache Nerven war der Auftritt der drei Österreicher. Alexander Schmirl begann mit 194 Ringen im Kniend und lag damit noch nicht an einer Topposition, dies änderte sich jedoch mit seinem Liegendresultat von 199 Ringen, das in dieser Konkurrenz niemand überbot. Auch das Stehend gelang dem Weltranglisten-Vierten mit 193 Ringen verhältnismäßig gut. Das Ergebnis: 586 Ringe (zwei Ringe hinter dem führenden Finnen Aleksi Leppa), Rang vier und Finaleinzug. Der Tiroler Thum verpasste den Finaleinzug genauso wie der Vorarlberger Diem, für sie gab es die Ränge 20 und 38. Aufgrund des Erfolgs im Team gab es trotzdem reichlich Grund zum Jubeln.

Schmirl deklassiert im Endkampf die Weltelite

Ins Finale, in dem die vier Quotenplätze für Paris 2024 unter sechs Athleten aufgeteilt werden sollten (Titelverteidiger Kulish und Nymbursky hatten bereits ihr Ticket in der Tasche), startete Schmirl souverän: Nach der ersten Fünf-Schuss-Kniend-Serie (50,3) lag der Rabensteiner noch 1,4 Ringe hinter dem Noch-Führenden Christoph Dürr (SUI), er verringerte den Abstand nach der zweiten (51,7) auf 0,7 und zog mit einer großartigen dritten (53,1) an ihm vorbei. Die Kniendstellung beendete Schmirl mit einem Respektabstand von 2,0 Ringen auf den zweitplatzierten Dürr. Doch auf diesem Abstand ruhte sich der 33-Jährige keinesfalls aus: 52,4, 52,5 und 52,3 Ringe setzte der Heereskaderathlet in den drei Liegendserien satt auf die Scheibe und wurde mit einem Sensationsabstand von 4,4 Ringen auf den nun zweitplatzierten Akhil Sheoran (IND) belohnt.

Entfesselter Schmirl macht Stehend den Sack zu

Und Schmirl kann seinen Run auch im Stehendschießen fortsetzen! Nach der ersten Serie (51,1) betrug der Abstand zur Konkurrenz rekordverdächtige 6,0 Ringe. In der zweiten ließ er etwas nach (49,4), doch behielt er einen Vorsprung von 4,1 Ringen für die folgenden Eliminationsserien. Auch bei seinen letzten Schüssen in diesem Finale, behielt Schmirl die Nerven. „Nur beim vorletzten Schuss hab ich ein wenig zu überlegen begonnen“, schildert er. Ein kleiner Ausrutscher, doch der letzte Schuss passte wieder nahezu perfekt! Mit seinem Finalergebnis von 462,6 Ringen blieb Schmirl noch bemerkenswerte 3,4 Ringe vor dem Silbermedaillengewinner und Weltranglisten-Zweiten Nymbursky und ist damit nicht nur Weltmeister im KK-Dreistellungsmatch, sondern holte auch den Olympiaquotenplatz für Paris.

Der 33-jährige Rabensteiner bleibt auch im Stehendschießen cool, "wackelt" nur beim vorletzten Schuss ein wenig, macht aber den Sack dann zu. Foto: ÖSBMargit Melmer

Emotionale Siegerehrung

Danach folgten die Momente der großen Emotionen für den Pielachtaler. Und nicht nur er vergoss Tränen: das gesamte ÖSB-Team lag sich in den Armen, fast alle mit feuchten Augen! Beim Siegerinterview gab sich Schmirl dann aber schon wieder gewohnt gefasst, wie die Sportschützen halt so sind. Auch wenn er da noch bekundete, überwältigt zu sein: „Es ist verrückt! Mein ganzes Leben habe ich auf diesen Augenblick hingearbeitet. Zu Beginn des Finales war mir klar, dass es ein enges Rennen werden wird – schließlich sind die Besten der Besten hier am Start. Da ich aber in dieser Saison schon sehr gute Finale geschossen habe, war ich mir sicher, dass ich relativ weit kommen würde“, meinte er im Siegerinterview. Seine Einschätzung sollte sich bewahrheiten ...

Alex Schmirl hat den Thron der Sportschützen in der Königsdisziplin Kleinkaliber-Dreistellungsmatch für den ÖSB bei der ISSF-Weltmeisterschaft in Baku eingenommen. Seine zweite Teilnahme bei Olympischen Spielen nach 2016 scheint fix zu sein, nachdem er Österreichs Quotenplatz für Paris geholt hat. Und der WM-Titel ist sicher auch ein gutes Argument bei jedem Trainer! Foto: ÖSBMargit Melmer