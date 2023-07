Wutzl bei den Austrian Hopes

Die Austrian Hopes sind ein Highlight im Bewerbskalender der österreichischen Junioren. Am Samstag wurde ein Teambewerb mit dem Luftgewehr ausgetragen. Wutzl wurde mit zwei Schützen aus Vorarlberg zusammengelost. Zu schießen war im Qualifikationsdurchgang 1 ein 30-Schuss-Programm. Mit 296,1 Ringen von Wutzl erreichte das Team den siebenten Platz in Q1, der zur Teilnahme an Q2 mit den acht besten Teams berechtigen sollte. Im Q2 kam Wutzl aber nur auf 286,6 Ringe. Das Team belegte erneut Rang sieben und verpasste einen Platz im Medal Match der besten Vier.

Am Sonntag wurden die Hopes mit dem Kleinkaliber-Gewehr fortgesetzt. Es gab zwei Wettkämpfe im Bewerb 3x20, die auch für die österreichische Rangliste, welche als Qualifikation für den Nationalkader zählt, gewertet wurden. Erneut im Team mit den beiden Vorarlbergern erreichte Wutzl nun den dritten Platz in Q1. Und in Q2 konnte sie sich sogar um mehr als 40 Ringe steigern. Es blieb aber beim dritten Platz, mit dem man aber ins Finale der besten Vier einzog.

Kurzzeitig lagen Wutzl und Co. im Finale sogar vor den Favoriten aus Tirol und Vorarlberg. Aufgrund des Punktegleichstands nach dem letzten Schuss zwischen Vorarlberg und dem Mix-Team Vorarlberg/NÖ musste ein Stechschuss über Silber und Bronze entscheiden. Letztlich gab es für Wutzl und ihre Teamkollegen aber den dritten Platz.