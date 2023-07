Wutzl nur von Tauber geschlagen

Die Frankenfelserin Letizia Wutzl (515 Ringe) musste sich in der Jungschützinnen-Klasse wie auch im liegend-Bewerb nur der Purkersdorfer Juniorennationalkaderschützin Valerie Tauber geschlagen geben. Wie auch im liegend-Bewerb ging Gold in der Männerklasse an Christoph Wutzl. Mit 514 Ringen blieb er allerdings hinter Tochter Letizia.

Im August findet in Prottes die letzte Kleinkaliber-Landesmeisterschaft dieser Saison, der 100-m-stehend-Bewerb statt, ehe Anfang September in Innsbruck um die Titel der österreichischen Meisterinnen und Meister gekämpft wird.