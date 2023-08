Wutzl verpasst Top-10-Platz im RWS-Cup nur hauchdünn

Nach einer bereits ganz guten Leistung am ersten Bewerbstag mit 567,5 Ringen konnte das Frankenfelser Toptalent Letizia Wutzl am Sonntag im zweiten Bewerb zum RWS-Cup ihre Trainingstechniken perfekt umsetzen und mit 589,9 Ringen auftrumpfen. „Diese Verbesserung, zeigt auch die enorme mentale Stärke, die sie in den letzten Monaten dazugewonnen hat“, freut sich Vater Christoph. Gesamt belegte Wutzl mit 1157,4 Rinden den elften Rang. „Schade, dass es sich so knapp nicht für die besten Zehn ausgegangen ist.“

In der Mannschaftswertung belegte die Jungschützen-Mannschaft mit Wutzl, Valerie Tauber (Purkersdorf) und Nico Koisser hinter der Mannschaft aus Oberösterreich und vor den Schützen aus Vorarlberg den zweiten Rang. In drei Wochen findet, ebenfalls in Innsbruck, die österreichische Meisterschaft mit dem Kleinkalibergewehr statt.